廢墟裡的白鴿：以色列復仇轟炸加薩 超過1100人喪生 多處夷為平地

10月11日加薩南部的汗尤尼斯，原本的房屋建築只剩下斷壁殘垣，而飛過廢墟的一隻白鴿，對照著殘破的戰火傷痕，彷彿諷刺著和平是何其遙遠。（路透）

「我們逃離了危險，卻走向死亡。」以色列 持續轟炸加薩 走廊，報復巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 （Hamas）的突襲，同時以色列切斷加薩的糧食與水電供應，至10月11日加薩唯一的發電廠燃料耗盡，整個地區的230萬人口斷電斷水。在連日空襲中，加薩已有超過1100人喪生，大量傷者湧入當地醫院，醫藥資源即將見底。加薩幾乎被夷為平地，10月11日在南部的汗尤尼斯（Khan Younis），原本的房屋建築只剩下斷壁殘垣，而飛過廢墟的一隻白鴿，對照著殘破的戰火傷痕，彷彿諷刺著和平是何其遙遠。

聯合國表示加薩有50萬人自7日哈瑪斯發動攻擊以來，就沒有獲得口糧，並有超過33萬8000人流離失所。然而因埃及已封鎖和加薩之間的口岸，加薩居民等同被困，目前美國、以色列、聯合國和埃及仍在就允許人道援助進入加薩及建立安全走廊進行談判，同時30萬以色列預備役部隊已集結加薩邊境，等待發動地面攻擊。

哈瑪斯10月7日以數千枚火箭砲突襲以色列南部、加上哈瑪斯武裝人員闖過加薩與以色列邊境圍籬、殺害平民（包括以色列公民和外籍人士）及帶走數十名人質，以色列8日正式向哈瑪斯宣戰，並回擊連日對加薩的大大小小空襲，以及切斷原本供應加薩走廊的糧食與水電——包含水電在內，加薩大部分的資源都自以色列供應，自以色列切斷水電以來，加薩地區唯一一座發電廠斷斷續續運作，至10月11日燃料耗盡，而因沒有運作供水系統的電力，加薩地區同步斷水，夜晚便陷入一片漆黑，居民依靠點火或是還有電的手機作為光源。

被空襲的加薩城。（路透）

10月11日，加薩南部汗尤尼斯，一名男子從被轟炸的廢墟中抱出受傷的女孩遺體。（路透）

以色列頻密的空襲使加薩多地被夷為平地，醫院裡人滿為患，本就稀缺的醫藥用品快速消耗，且由於停電，太平間的製冷系統無法運作，死者遺體放置在地板上，親友趕在遺體腐爛之前迅速將其埋葬。

在加薩服務的無國界醫生組織（MSF）醫生穆加西布（Mohammad Abu Mughaseeb）表示，當地長年以來一直缺乏醫藥資源，如今以色列加強圍困、斷絕資源進入，代表加薩正在快速消耗中的庫存即將在短時間內用罄，穆加西布指出：

「如果這種情況持續幾天，衛生系統就會崩潰。」

一名35歲的父親哈馬德（Yamen Hamad）接受路透訪問時，表示自己原本居住靠近邊境的拜特哈農（Beit Hanoun），家園在以色列空襲中被毀，他說：

「我曾經歷過去所有的戰爭和入侵，但我從未見過比現在更糟糕的事。」

10月7日，以色列空襲加薩城。（路透）

連日空襲讓加薩多地幾乎被夷平。（路透）

加薩居民從廢墟中扛出空襲罹難者遺體。（路透）

拜特哈農是在以色列的報復空襲中，最先遭受重創的地區之一，另一名來自拜特哈農的男子卡法內（Ala al-Kafarneh）7日與懷孕的妻子、父親、兄弟、表兄弟和姻親一起逃往海邊的難民營，但隨著空襲目標開始瞄準沿海，卡法內一家人轉逃東部，其後在10日，全家人棲身的避難處遭到空襲，卡法內是唯一倖存者，頭部、手部都受了傷，他在醫院受訪時表示：

「我們逃離了危險，卻走向死亡。」

以色列因哈瑪斯襲擊而造成的死亡人數約為1,200人，而以色列對加薩的空襲則導致超過1100人死亡，另外聯合國指出加薩已有超過33萬8000人流離失所、50萬人自哈瑪斯7日突襲以色列以來，就沒有獲得口糧。而因埃及已經關閉加薩通往西奈半島的拉法過境口岸（Rafah），居住加薩的巴勒斯坦人等同被困，同時以色列的30萬預備役軍隊已經集結加薩邊境，等待一聲令下即可執行地面攻擊任務，確保「在這場戰爭結束時，哈瑪斯不再有任何軍事能力。」

由於加薩居民處境愈加艱困且危險，聯合國呼籲建立人道走廊，而BBC報導目前美國、以色列、聯合國和埃及正在談判允許人道救援進入加薩、以及為加薩居民提供離開的安全通道；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已啟程前往以色列，BBC預計他此行並不是為了協調停火，而是重申美國對以色列的支持。

以巴衝突自以色列1948年建國至今75年來始終不斷，巴勒斯坦的權力機構亦極為分散——哈瑪斯成立於1988年，成立宗旨之一便是「摧毀以色列」，美國、以色列、歐盟、加拿大、日本和埃及都將哈瑪斯列為恐怖組織；哈瑪斯自2007年起控制加薩，曾與巴勒斯坦自治政府發生內戰，加薩飽受以巴衝突和內戰戰火肆虐傷害，以及以色列動輒封鎖、阻擋外界資源進入加薩，當地居民早已在艱困處境中掙扎求生，但目前的情況，已使加薩的巴勒斯坦人落入有記憶以來，最糟的境地。