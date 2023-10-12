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全球億級富豪2.8萬人 紐約居首 亞洲這4城最多

編譯簡國帆／綜合11日電
全球身價上億美元的人口過去20年來倍增。（路透）
全球身價上億美元的人口過去20年來倍增。（路透）

最新報告顯示，由於全球資產價格暴漲，全球身價上億美元的人口過去20年來隨之倍增。

財富移民顧問業者Henley運用「新世界財富」（New World Wealth）機構的數據，發布「2023年上億美元富豪報告」，指出現在全球有2萬8420人財富超過1億美元，人數比去年增加12%，更比2003年增加一倍。

報告列舉出全球上億美元富豪最多的主要50座城市，以紐約市的775人為榜首，其次為舊金山灣區的692人。不過，有四座亞洲城市或地區擠進前十名，包括北京以365位上億美元富豪排名第五，上海以332人居第六，新加坡有330人，名列第七，香港以305人排名第八。

當前全球身價超過10億美元的富豪也達到2350人，最集中的地區為舊金山灣區的69人，紐約市、洛杉磯、北京、上海及倫敦分居二到五名，台北有15人，名列第23。

展望未來十年，隨著超低率時代暫時告終，全球上億美元富豪的增加速度將放慢，到2033年時，預估將增加38%到約3萬9000人。但顯然亞洲仍將表現優異。在前50大城市中，杭州的成長率預料將最高，達到95%。

台北目前有82人達此門檻，未來10年的上億美元富豪則預料將增加25%，排名第44。

報告指出，過去20年全球上億美元富豪人數暴增，反映低利率時代助長的資產價格大漲，推升從不動產、土地、股票、未上市公司一直到藝術品等資產的價值。

科技富豪增加，尤其是在美國，也加速催生更多超級富豪，而美國長春藤名校出產全球最多上億美元富豪，校友占了16.6%，其中以哈佛大學的3.8%最多，史丹福大學有2.2%，賓州大學有1.9%。

新世界財富研究主管亞莫爾指出，當前多數上億美元富豪都是以創辦企業或幫助資助新創公司，賺進財富，美國仍是創業與上億美元富豪集中地，身價上億美元的人數占全球的38%。

北京 紐約市 灣區

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