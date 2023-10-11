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4天2強震 阿富汗西北部規模6.3地震 民眾：從未感覺死亡離自己那麼近

編譯陳曉慈／即時報導
赫拉特查哈克村11日遭規模6.3地震襲擊，造成許多房舍倒塌。（路透）
赫拉特查哈克村11日遭規模6.3地震襲擊，造成許多房舍倒塌。（路透）

阿富汗西北部城市赫拉特當地時間11日凌晨5時10分左右（美東時間10日晚上8時40分）發生規模6.3地震，當地衛生官員表示，已有超過100人受傷送醫，是否有人罹難仍待確認。赫拉特7日剛發生規模6.3地震，造成超過2000人傷亡。

據美國地質研究所，地震震央距離赫拉特約28公里，震源深度為10公里，為極淺層地震。美聯社11日引述神學士政府資訊部指稱，地震造成赫拉特與北部邊境城市托甘迪（Torghondi）間的主要幹道中斷。

赫拉特查哈克村（Chahak）的700棟房舍沒被7日地震搖倒，11日卻全數遭摧毀。查哈克村目前沒有傳出任何死亡數字，原因可能是多數民眾經歷幾天前的強震，都住在戶外帳篷以防餘震。

一名在赫拉特市中心的目擊者表示，地震來襲時，她尖叫起床赤腳跑出門。她說：「當時我正熟睡，因為我已好幾天沒睡了。我從未感覺死亡離自己那麼靠近。」

無國界醫生組織表示，地震發生後有117名傷患被送往赫拉特地區醫院，並指出組織正在運送更多醫療補給，並加裝更多醫療帳篷。

距離赫拉特省首府西北方約40公里的辛達詹區7日早晨才發生規模6.3地震地震，阿富汗神學士政府表示，地震將20個村莊夷為平地，造成至少2400人喪生，但隨後又改口說傷亡逾千，且不再分別提供死傷數字。

阿富汗經常發生地震，尤其是西北部興都庫什山脈地區。

地震 阿富汗 神學士

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