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以色列空襲加薩民眾倉皇避難 記者：加薩沒有一處安全

編譯高詣軒／即時報導
加薩市建築11日因以色列空襲倒塌起火，消防車到現場救援。（Getty Images）
加薩市建築11日因以色列空襲倒塌起火，消防車到現場救援。（Getty Images）

為了報復巴勒斯坦哈瑪斯7日發動襲擊，以色列接連空襲加薩走廊，連日戰火已使雙方死者達2100人。美聯社報導，以軍砲火落在一個又一個加薩社區，當地巴勒斯坦人11日仍在倉皇避難。有記者直言，加薩已沒有安全的地方。

哈瑪斯武裝分子據稱在突襲時，擄獲估計150名以色列人質，不過以色列對加薩的空襲持續，回擊哈瑪斯突襲以南期間，在當地住家、街道和音樂節殺害大量以色列人。加薩在空襲之下，街區化為碎瓦，為數不明的遺體葬身瓦礫下。

美聯社引述記者賈巴（Hasan Jabar）表示，如今加薩已無一處安全。先前，市中心一處設有政府機構、媒體辦公室和旅館的社區遭轟炸，已致3名巴勒斯坦記者身亡。賈巴表示：「我真的為我的安危感到畏懼。」

許多加薩民眾躲進聯合國設置的學校和逐漸稀少的安全社區，人道團體呼籲建立人道走廊，補給加薩所需。

以色列已阻斷食物、燃料和藥物進入加薩，而唯一與埃及的通道也在空襲下於10日被阻斷。美聯社指出，以色列地面入侵加薩的可能性似乎漸增。

加薩走廊長約40公里，四周圍繞以色列、埃及和地中海，當地巴勒斯坦人口約230萬人，2007年以來由伊斯蘭武裝組織哈瑪斯掌控。

以色列在北部邊境也傳和黎巴嫩、敘利亞的勢力交火，顯示以巴戰事恐衍生為區域衝突。美國總統拜登10日警告其他國家和武裝團體勿火上加油。美國已將彈藥、軍備運往以色列，並在東地中海部署航艦打擊群作為嚇阻。

加薩供電單位表示，當地唯一的發電廠數小時內就將用盡燃料，而在以色列封鎖下，加薩恐將停止供電。加薩的巴勒斯坦人向來仰賴發電機替住家、辦公室和醫院供電，但在以色列封鎖下已無法輸入燃料。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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