逃過以色列7次暗殺 哈瑪斯「藏鏡人」密謀2年復仇

以色列對加薩發動無差別的報復攻擊，包括平民和記者死傷慘重。（美聯社）

以色列 形容巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 （Hamas）上週毀滅性突襲是以色列版911時刻，密謀2年的幕後黑手德伊夫（Mohammed Deif）則稱這波突襲為「艾格撒洪水行動」，意在復仇。

路透報導，哈瑪斯7日從加薩走廊（Gaza Strip）發射數千枚火箭，以色列頭號通緝犯德伊夫當時在錄音聲明中採用「艾格撒洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）一詞，表明這波攻擊是報復以色列突襲耶路撒冷艾格撒清真寺。

根據在加薩與哈瑪斯關係密切的消息人士說法，2021年5月伊斯蘭教第3聖地艾格撒清真寺遇襲，引發阿拉伯和穆斯林世界眾怒，德伊夫開始策劃這次的行動。這場行動在以色列造成的死亡人數已超過1200人。

消息人士說：「導火線是以色列當時在齋戒月（Ramadan）期間闖入艾格撒清真寺，毆打禮拜的信徒，攻擊他們，不分老少把人拖出清真寺的場景和畫面，這一切引發眾怒，火上加油。」

哈瑪斯上周末對以色列發動奇襲，甚至侵入平民住宅殘殺。圖為位於加薩邊境的以色列居民在家中遭到屠殺。（美聯社）

德伊夫逃過以色列7次暗殺，最近一次發生在2021年。他很少發言，也從未公開露面。因此，當哈瑪斯的電視頻道宣布他準備在7日發表談話時，巴勒斯坦人便知道有大事要發生。

德伊夫在錄音中說：「今日艾格撒的怒火、我們人民和國家的怒火即將爆發。我們的聖戰士聽好，今天是你們讓罪犯明白他的時代已經結束的日子。」

目前已知的德伊夫照片只有3張，1張在他20多歲拍攝，另1張戴著面具，還有1張是他的影子圖，上述錄音播放時用的就是他的剪影。

德伊夫目前下落不明，不過他很可能躲在加薩下方迷宮般的地道。以色列安全消息人士說，巴勒斯坦武裝分子德伊夫直接參與這場攻擊的策劃和行動。

兩個智囊 一個主謀

親近哈瑪斯的消息人士透露，準備攻擊是由兩人共同決定，一是哈瑪斯旗下武裝團體「艾茲丁．卡薩姆旅」（Izz ad-Din al-Qassam Brigades）指揮官德伊夫，另一人是加薩哈瑪斯的領導人辛瓦（Yehya Sinwar），但很明顯誰是主謀。

消息人士說，「有兩個智囊，但只有一個主謀」，並說這次行動的相關消息只有少數哈瑪斯高層知道。

根據一名熟悉內部想法的區域消息人士說法，由於保密程度很高，連以色列的宿敵伊朗都僅籠統知道哈瑪斯在策劃一項重大行動，但不知道具體時間或細節。伊朗是哈瑪斯資金、訓練和武器的重要來源。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天表示，伊朗並未涉入對以色列的攻擊行動。美國表示，雖然伊朗難脫關係，但沒有情報或證據顯示伊朗直接參與攻擊事件。

哈瑪斯對外關係負責人巴拉卡（Ali Baraka）說：「我們為這場戰鬥準備了兩年。」

德伊夫在錄音中平靜地表示，哈瑪斯已多次警告以色列停止對巴勒斯坦人燒殺擄掠，釋放他所謂遭受虐待和刑求的囚犯，並停止徵收巴勒斯坦土地。

德伊夫說，哈瑪斯先前敦促國際社會終結以色列「占領罪行」，但以色列卻進一步挑釁。他還表示，哈瑪斯過去曾要求以色列達成人道協議釋放巴勒斯坦囚犯，但遭到拒絕。

他說：「鑒於以色列大肆占領且國際法和相關決議否認此事，以及美國和西方支持以色列加上國際社會的沉默，我們決定親自終結這一切。」

「藏鏡人」德伊夫是何來頭

德伊夫本名穆罕默德．馬士禮（Mohammad Masri），1965年出生於1948年第一次中東戰爭（第一次以阿戰爭）後建立的甘尤尼斯難民營（Khan Yunis Refugee Camp）。他在1987年起的第一次巴勒斯坦大起義（Intifada）期間加入哈瑪斯後，以穆罕默德．德伊夫為名。

哈瑪斯消息人士說，他曾在1989年被以色列逮捕，拘留了大約16個月。

德伊夫在加薩伊斯蘭大學（Islamic University of Gaza）取得科學學位，當時在校內攻讀物理、化學和生物學。他也展現對藝術的熱愛，曾領導大學的康樂委員會並在舞台上表演喜劇。

德伊夫在哈瑪斯部隊中不斷晉升，並發展出這個組織的地道網和製造炸彈的專長。數十年來，他一直被以色列列為頭號通緝犯，多起奪走數十條以色列人命的自殺炸彈攻擊都出自他手。

對德伊夫而言，躲在暗處攸關生死。哈瑪斯消息人士說，在以色列的一次暗殺行動中，他失去了一隻眼睛，一條腿受重傷。

他的妻子、7個月大的兒子和3歲女兒在2014年以色列空襲中喪生。他在管理哈瑪斯武裝支翼時倖存下來，因而贏得巴勒斯坦民間英雄的地位。

他在影片中戴著面具，或只能看到他的影子。親近哈瑪斯的消息人士說，他不使用智慧型手機等現代數位科技，「他難以捉摸，他是『藏鏡人』」。