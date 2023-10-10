以巴衝突「幕後黑手」發聲？伊朗否認參與攻擊但大讚哈瑪斯

伊朗最高領導人哈米尼10日出席德黑蘭一所軍事學校的聯合畢業典禮並發表演說。（Getty Images）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 7日突襲以色列 以來，伊朗 頻頻被指涉入其中。衝突爆發第4天，伊朗最高領袖哈米尼10日首度發聲，否認參與哈瑪斯行動，但認為此事應歸咎於以色列，並聲稱以色列軍事及情報挫敗無可挽救。

路透報導，美國9日指控伊朗參與哈瑪斯對以色列的攻擊，但並無情報或證據支持。美國軍方高層同日警告伊朗，不要捲入這場危機，以免衝突擴大。

以色列與哈瑪斯7日交火以來，哈米尼10日首度發表電視談話，否認伊朗參與哈瑪斯的攻擊，但讚揚哈瑪斯。哈米尼說：「伊朗親吻那些策畫攻擊猶太復國主義（以色列）之人的雙手。這場毀滅性震動摧毀了以色列部分重要建設，無法輕易修復。而災難要歸咎於猶太復國主義政權的行為。」

哈米尼指稱，「占領政權」以色列試圖將自己描繪成受害者，藉此進一步升級罪行；但以方失算了，因轟炸加薩只會點燃更強烈怒火，招致更巨大的災難。

法新社報導，哈米尼形容巴勒斯坦為「掙扎的一方」，並呼籲伊斯蘭世界支持巴勒斯坦。以色列一向抨擊伊朗軍援哈瑪斯、煽動暴力，而不承認以色列的德黑蘭則聲稱，僅向哈瑪斯提供道義及資金支持。

據以色列電視台報導，哈瑪斯攻擊造成以色列至少900死、2600傷，加薩衛生部則稱以方空襲導致巴基斯坦人至少687死、3726傷。