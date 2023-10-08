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哈瑪斯襲以色列衝突升級 中東各國反應一次看

巴勒斯坦激進團體：挾30多名以色列人為俘虜

中央社開羅／貝魯特8日綜合外電報導

武裝團體巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領導人納克哈拉今天表示，自巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團襲擊以色列以來，這個激進派系在加薩走廊綁架了逾30名以色列人為俘虜。

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）領導人納克哈拉（Ziad al-Nakhala）並表示，「除非我們所有囚犯獲釋」，否則不會將這些俘虜遣返。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，與黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）關係密切的黎巴嫩馬雅丁電視台（Al-Mayadeen）報導了納克哈拉聲明。他指出，這些俘虜包括以色列士兵和屯墾者。

哈瑪斯集團（Hamas）昨天發動「艾格撒洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood），發射火箭並且將以色列人劫為人質，強調這是對以色列襲擊艾格撒清真寺（Al Aqsa Mosque）和屯墾者暴力日增所作回應。

以軍則展開「鐵劍行動」（Operation Iron Swords）空襲加薩走廊（Gaza Strip）進行報復。繼續進行的戰鬥今天來到第2天，以色列已正式宣戰並且持續空襲哈瑪斯目標。

以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

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