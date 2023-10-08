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白宮：拜登下令提供以色列「額外支持」

平日對警報習以為常 以色列無預警遭襲後 民眾躲防空室「不安感升溫」

中央社／特拉維夫8日專電
巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯昨天突擊以色列，造成慘重傷亡。圖為10月8日，以色列斯德洛特，一名挖土機正在清除被哈馬斯武裝分子佔領的警察局的瓦礫。（美聯社）
巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯昨天突擊以色列，造成慘重傷亡。圖為10月8日，以色列斯德洛特，一名挖土機正在清除被哈馬斯武裝分子佔領的警察局的瓦礫。（美聯社）

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯昨天突擊以色列，造成慘重傷亡。記者直擊，平日對空襲警報習以為常的以色列民眾這次在防空室內感受到前所未有的緊張，也不滿政府、軍隊的反應慢半拍。

記者定居以色列多年，以色列獨棟家庭規定需有一間防空安全室，較老的公寓是整棟共用一樓或地下防空室。

以色列人對於遭受火箭攻擊、防空警報大作、進出防空室躲避、入侵飛彈被防禦系統鐵穹（Iron Dome）攔截的爆炸聲響早已習以為常，但這次哈瑪斯（Hamas）無預警的攻擊讓人驚嚇，記者躲入防空室內遇到鄰居，感受到與以往截然不同的氣氛。

進入防空室後，以往有說有笑的鄰居小孩這次顯得特別安靜；大人們則互相表達對以色列政府及軍隊反應緩慢的不滿。

這次哈瑪斯突襲，記者和鄰居們昨天早上來回進出防空室3次，到了晚上又進出防空室3次，每一次停留時間大約20分鐘，相較往常，這次突襲後警報更頻繁、待在防空室的時間也更久。

加上陸陸續續清楚聽到入侵領空的飛彈遭「鐵穹」攔截爆炸的巨大聲響，鄰居們都覺得特別不安，防空室內所有人臉上的表情顯得比往常更加肅穆、沉重，不知下一步該何去何從。

特拉維夫今天稍微寧靜，空襲警報減少。但當地民眾看到電視報導裡除了以色列軍隊召集後備軍人對加薩走廊展開攻擊，最多的報導是以色列仍有100多人被哈瑪斯抓去當人質，下落不明，讓以色列民眾更加人心惶惶。

有些民眾受訪時憤怒指責以色列政府和軍隊；有家長還在尋找他們失聯的兒女；有些民眾則怒吼說：「以色列政府怎麼了？ 軍隊怎麼了？情報單位怎麼了？這個國家怎麼變成無能？」；還有受訪民眾氣憤說：「以色列怎麼變得像烏克蘭？」

以色列 哈瑪斯 加薩

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