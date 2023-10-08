以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

以色列與巴勒斯坦爆發嚴重衝突，中國學者認為，此次事件凸顯以色列邊境系統、邊檢系統都失靈了。（美聯社）

巴勒斯坦 武裝組織哈瑪斯 於當地時間7日向以色列 發射數千枚火箭彈，釀成以色列至少300人死亡，1,590人受傷，進入全國「戰爭狀態」。對此，中國西北大學中東研究所副教授王晉認為，以色列接下來除了「報復」巴勒斯坦之外，還要面對情報系統「失靈」的大問題。

中媒《觀察者網》報導，對於本次以巴衝突為何突然爆發，王晉指出，以色列和沙烏地阿拉伯關係正常化進程正持續推進，這是巴勒斯坦所不樂見，因此採取大規模措施來阻斷此一進程，「這可能是這場衝突爆發的主要原因」。

王晉表示，過去阿拉伯國家奉行先解決以巴問題再解決以阿問題的原則，但現在他們已經逐漸放棄了這個原則。早在2020年時，阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥等國與以色列建交，當時巴勒斯坦的反應就很強烈。而沙烏地阿拉伯作為阿拉伯國家的「領頭羊」，若與以國實現關係正常化，屆時以巴問題很可能面臨進一步邊緣化的危險。

王晉認為，過去幾周，沙國和以色列的關係已出現了大轉機，此次以巴衝突對兩國關係正常化肯定會造成非常負面的影響，「至少在短期內可能要按下暫停鍵，但從中長期來看，雙方關係正常化還是會繼續推進」。

至於本次哈瑪斯的突襲，令不少西方媒體震驚為何擁有中東最強大情報力量的以色列，這回卻意外「失明」？王晉分析，以往以巴衝突基本呈「螺旋形上升」的特點，會先在某地區或定居點發生小規模衝突，逐漸成為兩邊之間的民間衝突，再演變成哈瑪斯或傑哈德與以色列的衝突。「但這一次的衝突確實非常突然，幾乎沒有任何徵兆。」

王晉指出，「如此高頻次的發射必然會有較大規模人員和武器的調動」，然而以色列情報單位卻無偵測到，令人感到驚訝。他補充，尤其這次哈瑪斯武裝分子滲透到以國南部，說明該國還有一大問題要面對，那就是「邊境系統、邊檢系統都失靈了。」

另，對於以色列將如何報復？王晉提到，對以色列來說，本次傷亡人數是過去幾十年所罕見的，以國勢必會對巴勒斯坦展開大規模報復，雙邊衝突恐進一步升級。他認為，以色列可能會加強對加薩地區的軍事打擊，巴勒斯坦的傷亡人數或進一步增加。而這次以色列要如何解救被俘的士兵與民眾，將會是一大難題。

據半島電視台引述非政府組織Addameer數據稱，目前有近5,200名巴勒斯坦人被關在以色列監獄。