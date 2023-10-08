我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

以巴衝突再起 以色列中生：兩個室友都已被徵兵走了

記者謝守真／即時報導
在以巴衝突爆發後，7日就有許多以色列民眾前往特拉維夫一家醫院捐血。（新華社）
在以巴衝突爆發後，7日就有許多以色列民眾前往特拉維夫一家醫院捐血。（新華社）

當地時間7日，以色列南部和中部多地遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯以火箭彈襲擊。目前人在以色列中部城市雷霍沃特（Rehovot）的中國留學生表示，手機上空襲預警訊息從早上6時半就開始響個不停，而她的兩個室友都已經被徵兵走了。還有在以華人透露，很多在以色列邊境地區的華人都躲在防空洞不敢外出。

綜合中媒報導，經過7日哈瑪斯對以色列採取代號「阿克薩洪水」的猛烈攻擊後，以色列目前已關閉機場和陸路口岸。這也是近年來哈馬斯與以色列最嚴重的一次衝突，現階段仍難以判斷情勢將如何演變。

一名在當地留學的中國博士生Yumi指出，自以色列總理內唐亞胡宣布以色列進入「戰爭狀態」後，「我兩個室友都被徵兵走了！」

她表示，手機從早上6時半起響不停，「在以色列的人都會下載一個App，一旦有空襲，就會收到預警訊息，讓我們就近躲避。」據了解，以色列的建築都有「安全屋」的設置，從公共建築到住宅民居都有，在空襲發生時，提供民眾躲避。

Yumi說，在以往印象中，大多數火箭彈都能被「鐵穹」反火箭彈系統給攔截，所以很多人即便收到預警訊息，也未必會第一時間趕抵安全屋。但她透露，這一次感受到明顯不同。

Yumi解釋，哈瑪斯經由陸、海、空從加薩進入以色列控制區，雙方在多地進行戰鬥。離她家2、300公尺，就有一處大樓被火箭擊中而冒出黑煙。此外，在以色列宣布進入「戰爭狀態」後，以色列國防部長下令徵召預備役人員，「我樓下的鄰居就穿好軍裝去當預備役了。」

此外，另一居住在以的華人丹妮（化名）則透露，「早上9點左右，突然響起防空警報。我的第一個反應是：這真的是防空警報嗎？」感到有些突然，怎麼莫名其妙就丟火箭彈。「我猶豫了十秒，發現情況是真的！趕緊招呼孩子和來以色列的父母，一起躲進安全屋。十幾秒後，我清楚地聽到了爆破的聲音。」

隨著局勢升級，丹妮聯絡親友時發現，「幼兒園家長群和鄰居群已炸開了鍋」紛紛在討論到底發生些什麼事，以及安慰孩子的方法，同時也提醒彼此千萬別出門。隨後於當天晚些時間，丹尼就收到幼兒園通知要停課，而公司也通知8日停工。

還有一名在以華人梁先生表示，清晨4、5點，以國便開始遭襲擊，有火箭彈飛到居民區，不斷傳出爆炸聲。華人很多在以色列邊境地區，都躲在防空洞不敢外出。

以巴再度發生衝突後，據新華社發自貝魯特的消息，黎巴嫩真主黨8日發表聲明稱，其軍事組織也向以色列佔領的「薩巴阿農場」內以軍陣地發射火箭彈和炮彈。以色列國防軍同日則發表聲明指出，以軍炮兵正在攻擊黎巴嫩境內炮彈來襲區域。

「薩巴阿農場」位於黎巴嫩、以色列和敘利亞交界地區，三國均稱對該農場擁有主權。以色列2000年從黎南部撤軍，至今依然控制著薩巴阿農場。

以色列 華人 哈瑪斯

上一則

傳空襲加薩至少313死、2千人傷 以色列總理矢言讓哈瑪斯據點化為「瓦礫」

下一則

並非巧合…遭數十年來最致命攻擊 中媒：以色列犯下兩個致命錯誤

延伸閱讀

內唐亞胡稱將讓哈瑪斯據點化為瓦礫 空襲加薩傳至少313死

內唐亞胡稱將讓哈瑪斯據點化為瓦礫 空襲加薩傳至少313死
真主黨向以色列北部發射大量火箭、砲彈 以軍南北作戰

真主黨向以色列北部發射大量火箭、砲彈 以軍南北作戰
心碎…哈瑪斯強闖民宅擄人 婦女通話聽見2個孩子遭綁走

心碎…哈瑪斯強闖民宅擄人 婦女通話聽見2個孩子遭綁走
贖罪日啟戰端 哈瑪斯火箭突襲 以色列宣戰反擊 以巴數百人亡

贖罪日啟戰端 哈瑪斯火箭突襲 以色列宣戰反擊 以巴數百人亡

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911