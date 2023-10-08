以巴衝突再起 以色列中生：兩個室友都已被徵兵走了

在以巴衝突爆發後，7日就有許多以色列民眾前往特拉維夫一家醫院捐血。（新華社）

當地時間7日，以色列 南部和中部多地遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 以火箭彈襲擊。目前人在以色列中部城市雷霍沃特（Rehovot）的中國留學生表示，手機上空襲預警訊息從早上6時半就開始響個不停，而她的兩個室友都已經被徵兵走了。還有在以華人 透露，很多在以色列邊境地區的華人都躲在防空洞不敢外出。

綜合中媒報導，經過7日哈瑪斯對以色列採取代號「阿克薩洪水」的猛烈攻擊後，以色列目前已關閉機場和陸路口岸。這也是近年來哈馬斯與以色列最嚴重的一次衝突，現階段仍難以判斷情勢將如何演變。

一名在當地留學的中國博士生Yumi指出，自以色列總理內唐亞胡宣布以色列進入「戰爭狀態」後，「我兩個室友都被徵兵走了！」

她表示，手機從早上6時半起響不停，「在以色列的人都會下載一個App，一旦有空襲，就會收到預警訊息，讓我們就近躲避。」據了解，以色列的建築都有「安全屋」的設置，從公共建築到住宅民居都有，在空襲發生時，提供民眾躲避。

Yumi說，在以往印象中，大多數火箭彈都能被「鐵穹」反火箭彈系統給攔截，所以很多人即便收到預警訊息，也未必會第一時間趕抵安全屋。但她透露，這一次感受到明顯不同。

Yumi解釋，哈瑪斯經由陸、海、空從加薩進入以色列控制區，雙方在多地進行戰鬥。離她家2、300公尺，就有一處大樓被火箭擊中而冒出黑煙。此外，在以色列宣布進入「戰爭狀態」後，以色列國防部長下令徵召預備役人員，「我樓下的鄰居就穿好軍裝去當預備役了。」

此外，另一居住在以的華人丹妮（化名）則透露，「早上9點左右，突然響起防空警報。我的第一個反應是：這真的是防空警報嗎？」感到有些突然，怎麼莫名其妙就丟火箭彈。「我猶豫了十秒，發現情況是真的！趕緊招呼孩子和來以色列的父母，一起躲進安全屋。十幾秒後，我清楚地聽到了爆破的聲音。」

隨著局勢升級，丹妮聯絡親友時發現，「幼兒園家長群和鄰居群已炸開了鍋」紛紛在討論到底發生些什麼事，以及安慰孩子的方法，同時也提醒彼此千萬別出門。隨後於當天晚些時間，丹尼就收到幼兒園通知要停課，而公司也通知8日停工。

還有一名在以華人梁先生表示，清晨4、5點，以國便開始遭襲擊，有火箭彈飛到居民區，不斷傳出爆炸聲。華人很多在以色列邊境地區，都躲在防空洞不敢外出。

以巴再度發生衝突後，據新華社發自貝魯特的消息，黎巴嫩真主黨8日發表聲明稱，其軍事組織也向以色列佔領的「薩巴阿農場」內以軍陣地發射火箭彈和炮彈。以色列國防軍同日則發表聲明指出，以軍炮兵正在攻擊黎巴嫩境內炮彈來襲區域。

「薩巴阿農場」位於黎巴嫩、以色列和敘利亞交界地區，三國均稱對該農場擁有主權。以色列2000年從黎南部撤軍，至今依然控制著薩巴阿農場。