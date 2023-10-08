紛紛訂機票、收行囊 海外以色列人急返國準備作戰

以色列遭激進組織哈瑪斯大規模突襲，海外以色列公民得知國家遭受攻擊，紛紛準備返國捍衛家園。圖為以色列後備役軍人排隊向部隊報到，準備投入戰爭。（Getty Images）

紐約時報 報導，當地時間7日清晨，以色列 遭伊斯蘭激進組織哈瑪斯 （Hamas）大規模突襲，海外的以色列人得知國家遭受攻擊，紛紛訂機票、收行囊，準備返國捍衛家園。

31歲以色列人阿若瓦哈米（Yotam Avrahami）長居美國紐約，收到來自家鄉的消息，毅然決然買好單程機票返國作戰。

他提到，幾波突襲行動導致不少友人失去至親，就連小孩也罹難，「想到親朋好友處在立即危險，而自己無能為力實在很挫敗……我要回去保護他們，就這麼簡單。」

阿若瓦哈米認為自己很幸運，妻子和7個月大女兒在紐約，他要他們留守紐約的家，自己則要回去為祖國而戰。

阿若瓦哈米妻子也擔心他的安危，「可是她最後還是理解這是必要的」。

阿若瓦哈米預計當地時間8日向部隊報到，其他朋友也約好從杜拜返回以色列，「不止我，海外以色列公民都有志一同。」

然而，部分飛往以色列航班已取消，導致許多海外以色列人急得如熱鍋上的螞蟻。對此美國–以色列商貿聯盟（United States-Israel Business Alliance）會長卡帕洛威茲（Aaron Kaplowitz）已出面和各地有關單位交涉。

許多人想方設法解決後勤問題返回以色列，有的人打算向後備役部隊報到，有的人想著陪在親朋好友身邊。

返國前，阿若瓦哈米率先備妥輕便服裝、軍靴等必需品，做好長達數周抗戰的準備。

此外，阿若瓦哈米已經向任職的德勤會計事務所同事告知請假，「昨天我還在規劃客戶交流、工作量、投資 周期，今天，那些事已經一點也不重要了。」