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WSJ：沙國願提高石油產量、承認以色列 換取美國協防

編譯黃淑玲／綜合外電
位於沙烏地阿拉伯利雅德東北方150公里的油田設施。 （美聯社）
位於沙烏地阿拉伯利雅德東北方150公里的油田設施。 （美聯社）

華爾街日報（WSJ）6日報導，沙烏地阿拉伯與美國官員透露，沙國已告知白宮，如果明年初原油價格還在高檔，沙國願意提高石油產量。沙國如此示意，目的在贏得美國國會對一項協議的支持，根據該協議，沙國將承認以色列，並換取美國簽署一份國防協議。

報導指出，利雅德與華盛頓當局達成上述立場的理解，是彼此努力要完成一項三方協議的一環。協商中的三方協議裡，很可能會包括美國的核子協助，這同時也代表了沙國對美國態度的重大轉變。一年前，美國拜登政府請求沙國協助壓低油價以對抗通膨時，沙國斷然拒絕，兩國關係因而嚴重緊繃。

據了解，沙國的談判代表強調，市場狀況仍將可能引導任何的生產行動，與美方的增產討論，並不代表達成一項壓低油價的長期協議。

華爾街日報向白宮國安會、沙國政府查證時，都沒有得到回應與置評。

華盛頓當局與利雅德正在談判的協議，以沙國承認以色列為核心重點。一旦沙烏地願意承認以色列，將改造中東地區的地緣政治。美國願意回報武器銷售、安全保證，以及協助沙國發展民用核能計畫。然而白宮提供這些回報，可能需要國會同意才能兌現。正在力拚連任的拜登，若能與沙國談成協議，是外交上一大勝利。

以色列自1948年建國以來，從不曾獲得沙國承認。沙國若與以色列建立正式外交關係，可助以色列擴大與阿拉伯世界的連結，進而可能制約伊朗的軍事野心，以及阻卻中國大陸想在中東地區取代美國影響力的意圖。

上個月，白宮高階官員飛往沙國協商時，正值油價節節高漲，布蘭特原油飆到每桶95美元；近期油價回跌，6日布蘭特原油在每桶84.5美元左右交易。

以色列 油價 白宮

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