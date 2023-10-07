沖繩知事不批准美軍基地變更申請 沖繩900民眾集會力挺

沖繩縣知事玉城鄧尼（中）。（路透）

日本 沖繩當地團體今天號召約900人到沖繩縣一處美軍基地前集會，除了力挺沖繩縣知事玉城鄧尼不批准美軍基地設計變更申請案外，也重申反對建設美軍新基地。

有關位於沖繩縣宜野灣市的美軍普天間基地遷址工程，日本國土交通大臣齊藤鐵夫為要求玉城鄧尼批准設計變更申請案，已向法院提出「代執行」訴訟。

日本政府如果勝訴，就能取代沖繩縣政府以「代執行」方式批准申請，繼續推動駐日美軍基地遷址相關工程。

日本「沖繩時報」報導，主辦今天集會的全沖繩會議共同代表糸數慶子說，為了守護沖繩縣民的尊嚴與沖繩的自治，「我們不能讓知事被孤立，要將這個地方作為下定決心奮戰的起點」。

今天這場集會中，包括國會議員、沖繩縣議員、大學教授及市民團體成員等人，都手持麥克風批評中央政府的強硬態度。

「琉球新報」報導，全沖繩會議今天發起「縣民大行動」，主辦單位宣布約900人參加，除了力挺玉城鄧尼外，也批評中央政府提出「代執行」訴訟。

與會人士高呼「不要在軟弱地盤填海造陸」、「守護大浦灣自然環境」等口號。糸數慶子說，很高興看到玉城鄧尼的應對方式，因為沖繩縣的民意是7成反對填海造陸。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1121007