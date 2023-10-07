我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約客談／天災頻發 紐約已非長久宜居之地

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

沖繩知事不批准美軍基地變更申請 沖繩900民眾集會力挺

中央社／東京7日綜合外電報導
沖繩縣知事玉城鄧尼（中）。（路透）
沖繩縣知事玉城鄧尼（中）。（路透）

日本沖繩當地團體今天號召約900人到沖繩縣一處美軍基地前集會，除了力挺沖繩縣知事玉城鄧尼不批准美軍基地設計變更申請案外，也重申反對建設美軍新基地。

有關位於沖繩縣宜野灣市的美軍普天間基地遷址工程，日本國土交通大臣齊藤鐵夫為要求玉城鄧尼批准設計變更申請案，已向法院提出「代執行」訴訟。

日本政府如果勝訴，就能取代沖繩縣政府以「代執行」方式批准申請，繼續推動駐日美軍基地遷址相關工程。

日本「沖繩時報」報導，主辦今天集會的全沖繩會議共同代表糸數慶子說，為了守護沖繩縣民的尊嚴與沖繩的自治，「我們不能讓知事被孤立，要將這個地方作為下定決心奮戰的起點」。

今天這場集會中，包括國會議員、沖繩縣議員、大學教授及市民團體成員等人，都手持麥克風批評中央政府的強硬態度。

「琉球新報」報導，全沖繩會議今天發起「縣民大行動」，主辦單位宣布約900人參加，除了力挺玉城鄧尼外，也批評中央政府提出「代執行」訴訟。

與會人士高呼「不要在軟弱地盤填海造陸」、「守護大浦灣自然環境」等口號。糸數慶子說，很高興看到玉城鄧尼的應對方式，因為沖繩縣的民意是7成反對填海造陸。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1121007

日本

上一則

確定不申辦2030冬奧 北海道新幹線延伸札幌恐延後

延伸閱讀

全球首例 日本「人造子宮」產鯊

全球首例 日本「人造子宮」產鯊
中共建政74周年 舊金山集會抗議迫害及種族滅絕

中共建政74周年 舊金山集會抗議迫害及種族滅絕
報告：印度反穆斯林仇恨集會隨選舉將至與日俱增

報告：印度反穆斯林仇恨集會隨選舉將至與日俱增
日本新防相首訪沖繩 籲理解強化西南群島防衛能力

日本新防相首訪沖繩 籲理解強化西南群島防衛能力

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞