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確定不申辦2030冬奧 北海道新幹線延伸札幌恐延後

中央社／東京7日綜合外電報導
日本新幹線子彈列車。（示意圖／歐新社資料照）
日本新幹線子彈列車。（示意圖／歐新社資料照）

原定2031年春天左右要通車的北海道新幹線延伸札幌站工程，日本政府相關人士透露，目前方向是延後通車。札幌市政府已確定不申辦2030年冬奧的方針，為檢討延後通車創造環境。

日本共同社報導，日本政府國土交通省與JR北海道公司，將協調新幹線延伸到札幌站的新通車時間。

有關北海道新幹線從目前的新函館北斗站延伸到札幌站的興建工程，由於在隧道挖掘過程中發現巨大岩石一度中斷，加上在地質不佳區間增加相關工程等情況，國土交通省2022年曾說明工程最多恐將延誤4年，但當時也強調不會影響通車期程。

不過，受到建築業界將從2024年起強化加班規定，即將面臨人手不足的「2024年問題」，讓外界憂慮延伸工程將進一步延誤。

雖然依照進度施工也無法趕在2030年冬奧開幕前通車，但如果成功申奧的話，仍存在提前通車的可能性，因此國土交通省官員過去一直採取「不會馬上宣布延後通車」的立場。

北海道新聞報導，由於札幌市政府已確定延後申奧的方針，日本政府相關人士表示，「已無急於完成延伸札幌工程的理由」。

日本

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