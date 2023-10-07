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「原住民之聲」公投不樂觀 澳洲總理提前投票：一代人一次的機會

中央社／雪梨7日電
圖為澳洲原住民保護區。（Getty Images）
圖為澳洲原住民保護區。（Getty Images）

距離澳洲原住民之聲」公投僅一週，相關民調顯示公投結果不樂觀。推動「原住民之聲」公投的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天完成提前投票，並稱此次公投是「一代人一次的機會」，呼籲選民投下贊成票。

「原住民之聲」公投將在14日舉行，題目為「研擬法律：修改憲法，通過建立原住民和托雷斯海峽島民（Torres Strait Islanders）之聲來承認澳洲第一批原住民。您是否同意這項修改建議？」這是澳洲自1999年來首次公投，各州於2日起陸續展開提前投票。

「原住民之聲」是一個由原住民和托雷斯海峽島民組成的委員會，就影響其社區的事務向國會與政府提供建議。

根據澳洲人報（The Australian），艾班尼斯今天在家人的陪同下，回到選區新南威爾斯州格賴恩德勒區（Grayndler）的馬力圍（Marrickville）投票站完成提前投票。

艾班尼斯完成投票後表示，投贊成票沒什麼可怕，反而會有收穫；認可透過不具約束力的諮詢委員會去傾聽的機會，將使國家更加偉大。他也說，這次公投是「一代人僅一次的機會」，「這個機會在我們面前，而它可能很長一段時間不會再出現了」。

不過，目前有關「原住民之聲」的民調皆顯示公投結果並不樂觀。澳洲知名市調輿情公司羅伊摩根（Roy Morgan）5日民調指出，46%澳洲人表示公投將投反對票，僅37%表示將投贊成票；衛報（The Guardian）Essential poll於3日民調也顯示，49%受訪者將投下反對票，高於將投贊成票的43%。

澳洲公投通過與否是以「雙重多數」決定，包括全國所有州及領地總票數占多數（超過50%），以及大多數州（6個州中至少4個）票數占多數（超過50%）。首都領地（Capital Territory）與北領地（Northern Territory）的選票僅計入全國投票。

公投 澳洲 原住民

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