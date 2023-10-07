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滅口？厄瓜多總統候選人遇刺身亡 6嫌全死在監獄裡

中央社／瓜亞基爾6日報導
厄瓜多總統候選人維拉維森修8月遭暗殺身亡，圖為他當天在一場競選活動中演講。（路透）
厄瓜多總統候選人維拉維森修8月遭暗殺身亡，圖為他當天在一場競選活動中演講。（路透）

厄瓜多今年8月發生總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）當街遭暗殺事件；官員說，6名嫌疑人今天在獄中死亡。厄瓜多再過一周就要舉行總統大選關鍵決選。

綜合法新社和路透報導，獄政機關起初宣布瓜亞基爾（Guayaquil）的圭亞斯1號監獄（Guayas 1 prison）「發生一起事件」，導致6人喪命。

獄政機關後來說明，死者是「被控謀殺已故總統候選人維拉維森修的哥倫比亞人」。

59歲的維拉維森修曾任記者，也是反貪鬥士，他今年8月9日在厄瓜多首都基多（Quito）結束一場造勢活動時遭槍殺身亡，當時距離總統大選第一輪投票只剩數天。

6名嫌疑人在獄中死亡的消息傳開後，正在國外的總統拉梭（Guillermo Lasso）宣布立即返國。他昨天為私人事務前往紐約，原定明天赴南韓首爾進行貿易談判。

拉梭在社群平台X上說：「接下來數小時，我將回到厄瓜多處理這樁緊急事件。沒有串通，也沒有掩蓋，我們會找出真相。」

公共檢察官辦公室表示，旗下探員和軍警人員「鑒於今天下午發生的混亂…正執行安全規範」。

檢察官辦公室還在X平台上發布聲明說：「接下來數小時，特種軍人將在事件爆發的監獄7號分區執行第一波突襲和偵察，以控制情勢。」

瓜亞基爾是厄瓜多的重要港口城市，但因毒品販運集團互相爭奪地盤，成了全國愈來愈血腥的地方之一，當地有一座大型監獄綜合設施，由5所監獄組成，圭亞斯1號監獄是其中之一。

今年7月底，圭亞斯1號監獄發生暴動，逾30人喪命。

維拉維森修原本在民意調查中位居第2，他被暗殺一事震撼了全國。這次大選最受關注的議題包括貪腐和國內愈來愈糟糕的安全情勢。

維拉維森修曾執行一連串調查，包括揭露一個龐大的貪汙網絡，導致前總統柯利亞（Rafael Correa）被判刑8年；柯利亞為了避免入獄而逃往海外，在比利時流亡了6年。

維拉維森修向來直言反對販毒集團，因此也惹毛了幫派和毒品走私分子。

案發後不久，警方逮捕6名前科累累的哥倫比亞人，另在犯罪現場擊斃1人。

自2021年以來，在敵對幫派的糾紛中，超過430名受刑人因暴力而死亡，其中數十人遭分屍或焚屍。

厄瓜多街頭殺人案從2018年到2022年暴增為4倍，每10萬名居民有26件，創下新高紀錄。專家認為，今年可能會飆升至每10萬人40件。

厄瓜多夾在古柯鹼生產大國哥倫比亞和秘魯之間，過去曾是和平的港灣，但其他南美國家的毒品戰爭促使販毒集團竄入厄瓜多，這裡有廣闊的太平洋港口，管制較寬鬆，貪腐又普遍，而且通用美元。

厄瓜多總統大選第2輪決選將於本月15日舉行，香蕉產業繼承人阿津（Daniel Noboa Azin）在部分民調中略為領先，他的主要對手是左派的柯利亞支持的龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）。

監獄 毒品

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