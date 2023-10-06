普亭才揚言恢復核試驗 俄下議院議長：準備撤銷核武器試驗禁令

俄國會下議院議長沃洛金。（美聯社）

繼俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）揚言不排除恢復核試驗後，俄國 會下議院議長沃洛金今天表示，議會很快將考慮撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准。

路透報導，美國及俄羅斯雙邊關係正值1962年古巴飛彈危機以來最為緊張之際，若俄、美其中一國或甚至兩國都恢復核試，恐嚴重衝擊全球局勢穩定。

普亭昨天表示，沒有必要改變俄羅斯核武方針，但他未明確指出俄國是否有必要恢復核試。

他也說，由於美國雖簽署「全面禁止核子試爆條約」（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty）但尚未正式批准，俄國應該研議撤銷對此條約的批准。

「全球局勢已產生變化」，俄羅斯國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）指稱，「華府及布魯塞爾已對我國發動戰爭」。

他表示，國家院（State Duma，國會下議院）下次開會時，將討論撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准。

報導指出，普亭及沃洛金的言論顯示俄羅斯已確定將撤銷對這項條約的批准。

俄羅斯承接蘇聯時期的核子武器，目前擁有全球最多核彈頭。

聯合國指出，各國於1945年至1996年間進行超過2000次核試，其中1032次由美國進行，蘇聯則進行了715次。

據聯合國統計，自「全面禁止核子試爆條約」於1996年通過並開放簽署以來，全球共進行10次核試，包括印度及巴基斯坦1998年分別進行2次，北韓於2006至2017年間進行6次核試。