韓國梨泰院陰影 日下逐客令「萬聖節別來澀谷」

日本 東京都澀谷區長長谷部健5日赴日本外國記者俱樂部（FCCJ）舉行記者會向全世界呼籲，因為有發生踩踏意外的危險，「希望大家不要為萬聖夜到澀谷站周邊」。

日本放送協會（NHK）報導，長谷部健在記者會上說，往年到了萬聖夜期間，就會有很多來自國內外的遊客造訪澀谷站周邊，「但今年我希望大家能重新思考」。

每年萬聖夜期間，澀谷站附近都會聚集大量年輕人及外國人，引發可能發生糾紛或踩踏意外的憂慮；加上今年又是疫情 鬆綁後的第一個萬聖夜，讓澀谷區公所繃緊神經強化警戒態勢。

長谷部健今年9月已在澀谷區公所舉行記者會，對內呼籲民眾不要在萬聖夜時期造訪澀谷站周邊，但考量到今年也會有許多外國人來訪，所以5日透過外國媒體再度呼籲外國遊客不要在這個時期來訪。

長谷部健說，因為預想今年人潮擁擠程度無法跟往年相比，對發生踩踏意外或糾紛的憂慮大為提升，所以讓他們抱持強烈危機感。

他說，希望透過記者會向全世界明確傳達「澀谷並非萬聖夜活動場地」的訊息。

長谷部健日前提到韓國梨泰院 嚴重踩踏意外說，「我們一直很擔心，什麼時候發生像去年韓國梨泰院般的事故也不足為奇」。梨泰院踩踏意外造成逾150人不幸死亡。

長谷部健日前已公布相關防範對策，包括從10月27日到11月1日間，依據現有自治條例禁止民眾在澀谷站附近的道路上或公園等公共場域飲酒。

而針對人潮可能最為擁擠的10月28日（周六）及萬聖夜當天，澀谷區公所也籲請位於限制路上飲酒地區的便利商店等店家配合勿販售酒類。

澀谷區公所也會在澀谷站附近安排百人規模的保全人員，在場引導民眾持續移動勿停留。