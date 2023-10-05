在新加坡開車上路成本超昂貴 買車前先掏7.5萬美元拿「這張證」

新加坡擁車成本飆到新高，如今最便宜的擁車證要新加坡幣10.4萬元。（路透）

新加坡 是全世界生活成本最高的國家之一，擁有一輛車更是奢侈的事情，外媒報導，星國擁車成本現在飆升到前所未有的高度。

新加坡1990年引入車牌配額制，藉此控制汽車總數，協助減少塞車與汙染。主管機關每個月會舉行兩次招標會，車主必須先成功取得效期10年的擁車證（COE），才可買車跟開車上路。如果想買的是BMW或賓士等豪車，光擁車證成本就幾乎相當或超過獅城一個典型家庭的年收入。

新加坡聯合早報報導，星國10月第一輪擁車證公開投標活動在4日下午結束。中小型汽車組（A組，1600CC以下汽車）擁車證成交價為新加坡幣10.4萬元（約7.5萬美元），是2020年的4倍多，其他更大的車擁車證價格更高。

SUV等大型及豪華車組（B組）擁車證價格為新加坡幣14萬6002元，漲了大約新加坡幣5千多元。通常用在註冊B組大型車的公開組（E組，除摩托車以外）則報新加坡幣15.2萬元，不只漲了新加坡幣7千多元，還首度突破星幣15萬元關卡。

根據CNN與BBC的報導，擁車證只是車主取得買車權利，還有車輛本身的成本要考慮。加上稅金與進口關稅，擁車證制度讓新加坡成為全世界買車成本最昂貴的國家。例如，在新加坡要買一輛Toyota Camry Hybrid標準型新車，加上稅金跟擁車證等成本後，要付出大約新加坡幣25萬元，比美國貴六倍。

根據新加坡統計局數據，2022年新加坡家庭月收入中位數為星幣10099元，使得汽車對普通居民可說是遙不可及。

不過，車牌配額制的支持者指出，此舉已幫助新加坡免於交通堵塞，不像泰國曼谷、印尼雅加達與越南 河內等其他東南亞 國家首都那樣交通亂成一團，而買不起車的人也可以利用星國公共交通系統。如果還是不行的話，仍有買摩托車的選擇。根據聯合早報，電單車組（D組）價格要價新加坡幣10856元。