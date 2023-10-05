我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約槍擊案3大街區 法拉盛緬街上榜

紐約市精英私校系統 幕後股東被指「與中共關係密切」

在新加坡開車上路成本超昂貴 買車前先掏7.5萬美元拿「這張證」

編譯周辰陽／即時報導
新加坡擁車成本飆到新高，如今最便宜的擁車證要新加坡幣10.4萬元。（路透）
新加坡擁車成本飆到新高，如今最便宜的擁車證要新加坡幣10.4萬元。（路透）

新加坡是全世界生活成本最高的國家之一，擁有一輛車更是奢侈的事情，外媒報導，星國擁車成本現在飆升到前所未有的高度。

新加坡1990年引入車牌配額制，藉此控制汽車總數，協助減少塞車與汙染。主管機關每個月會舉行兩次招標會，車主必須先成功取得效期10年的擁車證（COE），才可買車跟開車上路。如果想買的是BMW或賓士等豪車，光擁車證成本就幾乎相當或超過獅城一個典型家庭的年收入。

新加坡聯合早報報導，星國10月第一輪擁車證公開投標活動在4日下午結束。中小型汽車組（A組，1600CC以下汽車）擁車證成交價為新加坡幣10.4萬元（約7.5萬美元），是2020年的4倍多，其他更大的車擁車證價格更高。

SUV等大型及豪華車組（B組）擁車證價格為新加坡幣14萬6002元，漲了大約新加坡幣5千多元。通常用在註冊B組大型車的公開組（E組，除摩托車以外）則報新加坡幣15.2萬元，不只漲了新加坡幣7千多元，還首度突破星幣15萬元關卡。

根據CNN與BBC的報導，擁車證只是車主取得買車權利，還有車輛本身的成本要考慮。加上稅金與進口關稅，擁車證制度讓新加坡成為全世界買車成本最昂貴的國家。例如，在新加坡要買一輛Toyota Camry Hybrid標準型新車，加上稅金跟擁車證等成本後，要付出大約新加坡幣25萬元，比美國貴六倍。

根據新加坡統計局數據，2022年新加坡家庭月收入中位數為星幣10099元，使得汽車對普通居民可說是遙不可及。

不過，車牌配額制的支持者指出，此舉已幫助新加坡免於交通堵塞，不像泰國曼谷、印尼雅加達與越南河內等其他東南亞國家首都那樣交通亂成一團，而買不起車的人也可以利用星國公共交通系統。如果還是不行的話，仍有買摩托車的選擇。根據聯合早報，電單車組（D組）價格要價新加坡幣10856元。

新加坡 東南亞 越南

上一則

與美國防長會面 日防長宣布：提前1年採購美製戰斧巡弋飛彈

延伸閱讀

全球最佳海港新加坡連3冠 第35次奪亞洲最佳

全球最佳海港新加坡連3冠 第35次奪亞洲最佳
新加坡抗通膨 豪灑8億現金給民眾 250萬人受惠

新加坡抗通膨 豪灑8億現金給民眾 250萬人受惠
台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡
新加坡要發給民眾現金了 協助緩解物價飆漲之苦

新加坡要發給民眾現金了 協助緩解物價飆漲之苦

熱門新聞

大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25
大馬總理安華宣布，將開放第2個5G網路，讓華為參與建設。(路透)

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

2023-09-27 11:38
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安