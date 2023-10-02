紀念甘地冥誕 印度重溫非暴力精神

今天是印度國父、聖雄甘地（Mahatma Gandhi）的154歲冥誕，印度政治人物不分黨派向甘地紀念壇獻花致意，並重溫甘地的「非暴力」精神。（歐新社）

今天是印度 國父、聖雄甘地（Mahatma Gandhi）的154歲冥誕，印度政治人物不分黨派向甘地紀念壇獻花致意，並重溫甘地的「非暴力」精神。

今天上午，印度總統慕爾穆（Draupadi Murmu）、總理莫迪（Narendra Modi）、在野黨國大黨（Congress Party）主席卡爾基（Mallikarjun Kharge）等政治人物，分別到德里甘地紀念壇獻花。

在其他省份，許多地方首長也到當地甘地公園或相關地標獻花致意。

莫迪在前身為推特（Twitter）的社群平台X發文，讚揚甘地教導持續照亮印度的前路，也激勵全人類進一步推動團結與憐憫。

他呼籲印度舉國上下共同努力，繼續完成甘地的遺願，打造一個不分出身、性別的和諧社會。

國大黨也在X發文，感念甘地為印度贏得自由與獨立，同時期許印度人民能以甘地的和平、團結與非暴力精神為基石，作為引導印度前行的明燈。

印度每年10月2日紀念甘地冥誕，聯合國 於2007年6月15日通過決議案，把這一天訂為「國際非暴力日」，以紀念甘地的非暴力與包容精神。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天引述甘地的話「文明的美麗與考驗，在於我們能否在多元中達成團結」，期許各國朝這個方向共同努力。

甘地出生於1869年10月2日，出生地為古茶拉底省（Gujarat）濱海小鎮波班達爾（Porbandar），22歲時在英國倫敦取得律師資格，返回印度發展受挫，於1893年遠赴南非 發展，一住就超過20年。

他的「非暴力抗爭」理念在南非萌芽，45歲時返回印度帶領底層民眾以非暴力及不合作方式與英國殖民者抗爭，逐步爭取獨立。

1947年印度獨立，但印度與巴基斯坦的分治卻帶來宗教對立與暴力，甘地多次造訪暴亂地區，並發起絕食希望終止對立，結果卻因被認為傾向穆斯林族群，於1948年1月30日被一名激進印度教徒開槍射殺，享壽78歲。