土耳其首都遭恐攻 庫德工人黨：我們幹的

土耳其警方在恐怖攻擊爆炸地點旁尋找掩護。(路透)

土耳其內政部 1日表示，位於首都安卡拉的國會附近當天發生恐怖攻擊，已知造成兩名員警受傷。根據土耳其媒體，國會原定1日重新開議，總統厄多安 將發表演說；被土耳其及其西方盟友認定為恐怖組織的庫德工人黨已經聲稱犯案。

中央社引述法新社報導，土耳其內政部於爆炸發生後指出：「兩名恐怖分子乘坐輕型軍用車輛，於上午9時30分左右，抵達內政部的安全總局大門前發動炸彈攻擊。」

內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，一名自殺炸彈客在內政部附近引爆爆炸裝置，另一名歹徒則是死於警匪槍戰。

總統厄多安譴責這起事件，強調這些「恐怖分子」永遠不會達成他們的目標。

他說：「這些惡棍對公民的和平及安全帶來威脅，未達成他們的目標，而且永遠不會達成目標。」

庫德工人黨（PKK）告訴親近庫德族運動的通訊社ANF：「我們的不朽旅（Immortal Brigade）一組團隊針對土耳其內政部展開了一次殉難行動。」

PKK尋求建立獨立的庫德族國家，近40年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。