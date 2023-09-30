聯合國通過新路線圖 減少化學品對人類與環境危害

聯合國 會議今天通過一項降低化學品和廢棄物環境風險的新路線圖，作為管理破壞性化學品計畫的一部分。

法新社報導，在聯合國環境規劃署（UNEP）主辦、德國 波昂（Bonn）舉行的第5屆國際化學品管理會議（International Conference on Chemicals Management， ICCM）中，各國政府、公司和非政府組織通過了「全球化學品框架」（Global Framework on Chemicals）。

該框架針對化學品整個生命週期（從生產到廢棄）的關鍵部分制定了28項具體目標和指南。

其中包括非法販運化學品和廢棄物、引入國家立法，以及在2035年底前逐步淘汰高風險農藥。

它還呼籲轉向更永續的化學替代品，針對工業、農業和醫療保健等領域的化學品進行負責任的管理，並獲取更多不同化學品相關風險的資訊。

聯合國環境規劃署執行長安德森（Inger Andersen）表示，「這個星球上的每個人都應該能夠正常生活、工作，而不必擔心因接觸化學物質而生病或死亡。」

與會各國也通過了「波昂宣言」（Bonn Declaration），承諾「避免接觸有害化學品，酌情逐步淘汰最有害的化學品，並在需要時加強對此類化學品的安全管理」。