移民暴增…地中海9國籲歐盟「大幅加強」行動 從源頭解決問題

9個地中海和南歐國家的領袖今天呼籲歐盟「大幅加強」行動，從源頭處理棘手的移民問題，包含移民的母國和他們過境的國家。示意圖。（路透）

法國、義大利 、希臘等9個地中海和南歐國家的領袖今天呼籲歐洲聯盟（EU）「大幅加強」行動，從源頭處理棘手的移民問題，包含移民的母國和他們過境的國家。

法新社報導，義大利極右派總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說，位在第一線的國家正努力應付當前移民問題，但歐盟 若不提出「結構性」的解決方案，「大家都吃不消」。

本月稍早時，抵達義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa）的移民人數暴增，引爆了歐盟內部的緊張情勢，也讓各國更有動力擬出一套新的共同策略。

官方數據顯示，今年迄今，抵達義大利的移民人數已超過13萬3000人，幾乎是去年同期的兩倍。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主張要有「一致的歐洲因應方案」，呼籲各國「與義大利團結在一起，因為我們必須展現與（移民）首先入境的所有（歐盟）國家團結一致」。

歐盟各國內政部長昨天在布魯塞爾開會，終於在歐盟處理庇護申請人和非法移民 的新規定上取得了進展。緊接著，由克羅埃西亞、賽普勒斯、法國、希臘、義大利、馬爾他、葡萄牙、斯洛維尼亞領袖們和一名西班牙代表出席的「地中海9國集團」（Med 9）今天在馬爾他會晤。

修正後的「移民和庇護協定」（Pact on Migration and Asylum）意在把部分移民安置到其他歐盟國家，藉此減輕第一線國家的壓力，「地中海9國集團」領袖呼籲盡快採行這項協定。

但梅洛尼說，只是重新安置移民還不夠；馬爾他峰會的聯合聲明也提到了這個訊息。梅洛尼的強硬右派政府去年於上台，主打反移民政見。

「地中海9國集團」領袖們說，處理非法移民議題，需要「持久且全面的歐洲因應作為」。

他們說：「我們重申歐盟在對外方面大幅加強行動的必要性，要採行新方法以有效減少一開始的（移民）移動，防止（移民）動身上路。」

馬爾他總理阿貝拉（Robert Abela）說：「這個問題最終必須從源頭來解決。」