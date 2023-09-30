瑞典暴力案激增 尋求軍隊協助打擊黑幫

瑞典社會暴力激增，總理克里斯特森28日表示要尋求軍方協助打擊犯罪集團。（ 路透）

瑞典 社會暴力事件激增，愈來愈多孩童和無辜受害者喪生，總理克里斯特森（Ulf Kristersson）28日表示要尋求軍方協助打擊犯罪集團。

中央社引述法新社報導，克里斯特森表示，他29日會見國家警察局長和軍隊總司令，「看看武裝部隊可如何協助警察打擊幫派 」。

瑞典近年深陷幫派之間的血腥衝突，這些幫派為了武器和毒品 販運而互毆，黑幫之間的仇殺糾葛不斷惡化。

斯德哥爾摩郊區相繼發生三起暴力事件，有三人遇害。克里斯特森28日晚透過電視向全國民眾演說時表示：「我們將緝捕這些幫派，我們要打擊黑幫。」

因暴力遇害的人數激增，震驚了瑞典社會。

瑞典電視台（SVT）統計，9月已有12人在槍擊和爆炸事件中喪生，是四年來死亡人數最多的一個月。

其中一名死者為13歲男孩，他的遺體被發現遺棄在樹林裡。檢方認為他是幫派暴力的受害者。

克里斯特森說：「愈來愈多兒童和完全無辜的人被這種極端暴力波及…瑞典從未見過這樣的事情。歐洲其他國家也沒見過。」

保守派的克里斯特森說：「不負責任的移民政策和失敗的社會融合，導致我們今天走到這個地步。」