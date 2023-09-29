安全性不足 日本業者捐「紙板哺乳室」 地方政府暫不敢用

日本近來採用以紙箱設計的哺乳室，遭民眾批評太過隨便。（取材自YouTube）

日本 業界團體著眼提供育兒協助，製作一款以紙板搭建而成的簡易哺乳室，並捐贈給各地「道之驛」（一般道路旁的休息站）使用，但由於安全性不足，已有地方政府暫時喊卡。

日本放送協會（NHK）報導，就在日本政府國土交通省持續推動在「道之驛」建置育兒空間等設備的情況下，由道路鋪設業者組成的日本道路建設業協會，考量提供家長育兒協助，計劃捐贈紙板哺乳室給全國各地「道之驛」，並在繼捐贈給大分縣後，9月19日再捐贈給未設置哺乳室的松江市內「道之驛」。

影片來源：YouTube

紙板哺乳室高度及寬度皆為約2公尺、深度約1公尺，裡面擺放一張供親子 坐的椅子。

不過，松江市政府在受贈時拿到的紙板哺乳室並沒有天花板，加上入口處只設計門簾遮蔽無法上鎖，不少家長對使用上的安全性感到不安，紛紛向松江市政府反應。

在這種情況下，10月將獲贈這款紙板哺乳室的島根縣川本町公所，已決定屆時就算獲贈，現階段也將暫緩使用。至於哺乳室內的椅子預計將挪到女性更衣室使用。

川本町公所表示，除了設置哺乳室的空間問題外，也認為這款紙板哺乳室從安全層面來看並不適當。