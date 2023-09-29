離譜…英男頭痛噁心被誤診闌尾炎 轉院才驚覺「腦長瘤」12天病逝

英國近日發生一起醫療誤診致死的事件，一名25歲年輕爸爸沃納（Josh Warner）日前因頭痛和噁心而就醫，結果醫生診斷他為闌尾炎，6月接受手術切除盲腸後，情況並未好轉，數周後轉院才發現，腦部有一顆巨大的腫瘤 ，最終在確診腦瘤後12天死亡。

紐約郵報報導，住在倫敦東南部的25歲男子沃納因頭痛及作嘔不適兩周，而前往達倫特峽谷醫院（Darent Valley Hospital）求診，做了一次電腦斷層掃描後，儘管沒有胃痛，醫生診斷他患有闌尾炎，沃納於6月底接受闌尾切除手術後，情況並無好轉，出院回家後數小時，又再因作嘔不適入院，醫生於是又再做一次電腦斷層掃描。

這次檢查發現，沃納的腦部有不尋常的地方，但醫生說是電腦故障才有這樣的結果，認為他腦部沒事，就讓他出院。

之後沃納進出醫院多次，數周後，他在祖父母家中的浴室突然暈倒，立即被送往另一間伊麗莎白女王醫院（Queen Elizabeth Hospital），院方再次幫他照電腦斷層掃描，結果跟上次一樣，隨即緊急安排他照核磁共振。

伊麗莎白女王醫院醫生後來確認，沃納腦部有一個巨大腫瘤，由右腦蔓延至後腦及腦幹，隨即將他轉至腫瘤科病房。到了9月5日，院方確定沃納罹患高度侵襲性的「中線膠質瘤」（midline glioma），預計壽命剩三個月，但沃納最終在確診腦瘤後12天死亡。

沃納家屬正在對屢次拒絕沃納求診的達倫特峽谷醫院提出控訴，院方發言人表示，此案正在調查中。