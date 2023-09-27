一切為了巴黎奧運？法國積極將無家者送往他處安置

法國政府近月啟動無家者安置計畫，每周約50至150人被轉移，非政府組織質疑政府以減輕庇護機構壓力為名，實則是為了2024年巴黎奧運做準備。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，法國政府近月啟動無家者安置計畫，積極將首都巴黎的無家者轉移至各地，每周約50至150人被送至10個收容地點，對此非政府組織質疑政府以減輕緊急庇護 機構壓力為名，實則是為了2024年巴黎奧運 提前做準備。

夏末清晨6點30分，巴黎史達林格勒（Stalingrad Métro）地鐵站附近，轟隆隆的列車行駛聲一如既往，附近數以百計的無家者，其中大部分是移民，蜷曲身體睡在高架橋下，有的睡在紙箱當床單的舊床墊上、有的睜著眼睛躺在街邊。

同時間，警方大動作包圍高架橋下露宿區域，一輛輛巴士堵住街區，車身寫著「波爾多」（Bordeaux）或「馬賽」（Marseille）。

地方人道組織的員工和志工以及警方向一頭霧水的無家者解釋，當局通知移民可以坐上往馬賽或波爾多的車前往安置所，希望留下來的人最好出示長期工作證明。

明年奧運即將在巴黎登場，今年至少市內5千家旅宿業者取消和政府合作的緊急安置合約，準備擁抱大舉湧入的觀光客，而觸目所及的無家者變得更多，其中絕大多數是移民。

31歲的歐薩千辛萬苦從伊索比亞到法國尋求政治庇護，好不容易在巴黎找到全職工作，卻長年四處為家。原因無他，首都房租太貴，負擔得起的社會住宅又有限，因此歐薩長期靠旅館和政府合作的緊急安置住宿才有一處遮風避雨的地方。有了另一半以後，旅館以沒有多的空間為由將兩人趕了出去。然而，歐薩並非個案。

引自住宿暨房源聯合會（Dihal）統計，今年4月至今，總計1,800名無家者，多半是移民，被送到巴黎以外的安置所。

巴黎市政府向CNN表示，目前喪失緊急安置住所的人數接近2千人。

事實上，無家者失去旅館住居遠不及問題真正的核心。全法國近5成的無家者集中在法蘭西島區，因為只有在那裡才有可能獲得更多救濟、工作機會和人際關係。

聯合會否認遷移和即將到來的奧運有關，且堅持轉移計畫旨在減輕法蘭西島區負擔，確保無家者擁有更好且符合個人需求的支援。

對此接受訪問的56歲無家者移民曼茲認為，轉移計畫本身是好的，問題是各地收容所安置時間至多3周。換句話說，時間內找不到落腳處還是回到老地方，「根據平均統計，25%至30%還是回去睡街頭」。

里昂（Lyon）副市長雨諾（Sandrine Runel）向CNN抱怨，「政府不假思索以奧運為前提，也沒有事先和地方政府確認收容量能便倉促轉移巴黎市內的無家者。」

儘管無家者可以自行選擇去哪個收容所，大部分移民往往沒有獲得充分告知，匆匆忙忙被趕鴨子上架。