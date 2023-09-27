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放煙火惹禍？伊拉克婚宴大火 逾百死150人傷

編譯中心╱綜合26日電
伊拉克當地時間27日，北部尼尼維省（Nineveh）阿哈達尼亞區（Al-Hamdaniya）婚宴會館發生火災，造成至少100人喪生、150人受傷。（取材自X平台）
伊拉克當地時間27日，北部尼尼維省（Nineveh）阿哈達尼亞區（Al-Hamdaniya）婚宴會館發生火災，造成至少100人喪生、150人受傷。（取材自X平台）

伊拉克北部尼尼維省哈姆達尼亞區（Hamdaniya）一場婚禮派對昨夜發生火災，已知造成113人死亡、150人受傷，民防人員今天凌晨持續在一棟建築物燒焦骨架下搜尋生還者。伊拉克總統指示官員「盡所有努力為不幸的受難者提供救濟」。

尼尼維省（Nineveh）副省長艾拉克（Hassan al-Allaq）告訴路透社，已有113人證實死亡，官方媒體報導說至少100人死亡，另有150人受傷。

根據官媒報導，當地民防人員說，婚慶活動期間施放煙火後引發火災，火勢襲捲一個大型活動廳。

34歲的生還者尤哈納（Imad Yohana）說：「我們看到火苗在跳動，從大廳裡冒出來。有些人成功逃出來，沒有被困住，即使是逃出來也被燒傷了。」

路透社記者在現場拍攝的影片顯示，消防人員爬過建築物燒焦的殘骸，用燈光照亮悶燒的廢墟。

官媒報導，初步消息顯示，這棟建築物是由高度易燃的建材打造，導致起火後迅速倒塌。

根據官方聲明，伊拉克聯邦當局和庫德斯坦（Kurdistan）自治區已派遣救護車和醫療人員前往現場。

現場目擊者說，這棟建築物於當地時間昨晚10時45分左右起火，事發當時有數百人在場。

從網路上流出的畫面可以看到，當時婚宴進行到一半，新人與賓客正在跳舞，大量火苗突然從天而降，整個婚宴會館頓時陷入火海。伊拉克媒體報導，由於該建築物由易燃材料建成，起火後迅速塌陷，導致許多人來不及逃生。

當地救援部門指出，起火原因疑似是因為婚禮慶祝活動期間施放煙火。伊拉克民防部門官員表示，活動會場可能使用高度易燃、低成本的建築材料，使得火勢一發不可收拾，進而導致會場建築倒塌，釀成慘重傷亡。另有媒體指出，新郎與新娘可能也在這場惡火中喪生。

伊拉克當地時間27日，北部尼尼維省（Nineveh）阿哈達尼亞區（Al-Hamd...
伊拉克當地時間27日，北部尼尼維省（Nineveh）阿哈達尼亞區（Al-Hamdaniya）婚宴會館發生火災，造成至少100人喪生、150人受傷。（Getty Images）
伊拉克尼尼維省東北部的婚宴會館，疑似失火的婚禮現場影片畫面。(翻攝X平台)
伊拉克尼尼維省東北部的婚宴會館，疑似失火的婚禮現場影片畫面。(翻攝X平台)

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