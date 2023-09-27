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烏龍讚揚納粹老兵 加拿大議長黯然下台

編譯中心╱綜合26日電
加拿大國會下議院議長羅塔在國會讚揚一名曾為納粹服役的烏克蘭裔老兵，引來批評聲不斷辭去議長職位。（路透）
加拿大國會下議院議長羅塔在國會讚揚一名曾為納粹服役的烏克蘭裔老兵，引來批評聲不斷辭去議長職位。（路透）

加拿大國會下議院議長羅塔（Anthony Rota）因為在國會殿堂上烏龍讚揚一名曾為納粹服役的烏克蘭裔老兵，頂不住排山倒海的批評壓力，今天宣布辭去下議院議長職位。

羅塔日前邀請98歲的老兵洪卡坐在眾議院旁聽席上，觀看烏克蘭總統澤倫斯基的演講，還讚揚洪卡是「烏克蘭英雄和加拿大英雄」。

隨後猶太團體指出洪卡曾在納粹親衛隊第14武裝擲彈兵師（14th Waffen Grenadier Division, Schutzstaffel）服役，該軍事單位在大屠殺期間犯下許多反人道罪行。

事件引發諸多批評，羅塔隨後公開道歉，稱自己並未了解洪卡的全部人生。但各方呼籲他辭去議長的聲浪不斷升高。今天早上連同是自由黨的內閣成員都認為他應該離開，因此下午他宣布辭職決定。

此事不僅是加拿大國內的風波，已經成為國際笑話。

因為當時是烏克蘭總統澤倫斯基到加拿大下議院演講，在羅塔指引下，在場所有議員，包括澤倫斯基和加拿大總理杜魯道都起立為洪卡鼓掌致敬。

俄羅斯駐加拿大大使館發表聲明指出：「這一事件將永遠載入加拿大『民主』史冊。加拿大公民應該再次想一想，他們的領導人在頌揚誰，他們在烏克蘭支持的又是一個什麼樣的政權。」

加拿大廣播公司（CBC）的評論文章也提到，短短不到10天的時間內，加拿大佔據國際新聞的頭條，不過卻是令人出糗、尷尬的局面。

CBC的評論文章稱，國際地緣政治變得更複雜，加拿大需要儘快做好準備。因為「加拿大這幾年歷經了與沙烏地阿拉伯的外交齟齬、中國的人質外交，還有涉及俄羅斯和印度的危機，顯示波濤洶湧的國際水域中，需要新的外交技巧應對」。

加拿大 烏克蘭 澤倫斯基

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