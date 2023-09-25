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縮短裝備導入時間 日本自衛隊將改變配備流程 盼提升威懾力

中央社／東京25日綜合外電報導
日本防衛省計畫在今年度內改變自衛隊配備裝備的流程，在量產階段之前就配備試作品，縮短研發至實際配備的時間。日媒分析，防衛省盼藉此提升威懾力，企業也有望受益。圖為日本自衛隊示意圖。（路透）
日本防衛省計畫在今年度內改變自衛隊配備裝備的流程，在量產階段之前就配備試作品，縮短研發至實際配備的時間。日媒分析，防衛省盼藉此提升威懾力，企業也有望受益。圖為日本自衛隊示意圖。（路透）

日本防衛省計畫在今年度內改變自衛隊配備裝備的流程，在量產階段之前就配備試作品，縮短研發至實際配備的時間。日媒分析，防衛省盼藉此提升威懾力，企業也有望受益。

日本經濟新聞報導，日本防衛次官增田和夫8月下旬在防衛省內發出「早期裝備化」通告，包含修改裝備開發、配備相關的防衛省訓令及自衛隊規定等。

以往防衛裝備的開發及配備流程為：研究、設計、試作、重複試驗、量產、配備；計畫於今年度內上路的新流程，在原本重複試驗的階段就會生產並配備部分裝備給自衛隊，並一邊改良，最終量產及配備裝備。

自衛隊以往會預測未來的戰鬥情況，並統整必要的裝備、機能等需求，防衛省就會根據自衛隊的需求製作規格說明書，並發包給企業。

而企業會根據規格說明書設計並製造試作品，之後重複測試性能。防衛省若判斷試作品滿足規格並決定導入裝備後，企業才會開始量產。

過往的模式清楚劃分各階段的計畫，容易管理各階段的進度以及劃分責任，但是中途很難進行更動，從研發至實際配備裝備耗時長則10至20年。像是自衛隊1990年投入實用的90式戰車，從研發到配備耗時13年，但是當時技術革新比現今緩慢，也較容易預測安全保障環境的變化。

然而近年來，人工智慧和高效運算設備日新月異，更難預測將來的變化。從研發到實際配備耗時10年以上且未改良配備的話，裝備性能到實際配備的階段可能明顯低於他國。

對此，若能確保裝備在試作階段有一定的機能及安全性等，防衛省將在試作階段時導入部分配備。

報導分析，日本政府盼導入新流程，快速反映民間企業快速發展的頂尖技術，藉此提高威懾力。

防衛產業相關企業對此相當歡迎，表示「至今開發流程太耗時，有些配備成品在完成階段已經過時。而且這將強化企業競爭力」。

若頻繁地持續對應最新需求，企業的研發能力、技術能力也有望提升，可能有助於企業接收訂單以及提升收益。而企業跟防衛省交涉到締約的時間也有望縮短，減少成本。

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