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白宮舉行太平洋論壇峰會 對索羅門總理缺席感失望

中央社／華盛頓23日綜合外電報導
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。 （路透）
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。 （路透）

總統拜登預定下週在白宮與太平洋島國論壇領袖舉行峰會；白宮今天表示，美方對索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）不出席這場峰會而感到失望。

路透報導，拜登預定25日在白宮與太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）領袖舉行第2次峰會。這是拜登加強與太平洋地區接觸行動的一環；此區是美國與中國角逐勢力所在。

由18個成員國所組成的太平洋島國論壇，將於25日起舉行為期兩天的峰會。

拜登政府官員表示：「我們對索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞不打算出席這場會議而感到失望。」

澳洲廣播公司（ABC）報導指出，索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele ）將出席這場峰會。

索羅門群島總理辦公室並未回覆路透的置評要求。

蘇嘉瓦瑞昨天在聯合國大會發言時，稱讚與中國的發展合作「限制更少、回應更積極，符合我們國家的需要」，他並說北京是索國基礎建設的首要合作夥伴。

蘇嘉瓦瑞表示，他在7月訪中期間與中國國家主席習近平達成共識，希望透過中國的「一帶一路倡議」與「全球安全倡議」等政策，來實現索羅門群島的發展。

另一方面，萬那杜總理基爾曼（Sato Kilman）辦公室官員昨天告訴路透說，基爾曼也不會出席這場峰會。因為萬那杜所有國會議員須在25日於國會進行不信任投票。

拜登 白宮 北京

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