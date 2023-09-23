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法國數萬人走上街頭 抗議警察暴力

中央社／巴黎23日綜合外電報導
巴黎示威者砸碎了1間銀行的窗戶，鎮暴警察前往守衛。（美聯社）
巴黎示威者砸碎了1間銀行的窗戶，鎮暴警察前往守衛。（美聯社）

在法國多個城市，今天有數以萬計民眾在左翼團體的號召下走上街頭，以抗議警察暴力行為。巴黎的示威活動還爆發警民肢體衝突。

法新社報導，今年6月27日，1名員警於在巴黎近郊進行路邊攔檢時，近距離射殺1名17歲非裔青少年，這起事件引發巴黎和法國多個城市的騷亂，並延續了超過1週的時間。

今天在巴黎，示威民眾今天再度走上街頭，是為響應「不屈法國」（LFI）等激進左翼黨派的號召。

不同年齡層的示威者高舉標語牌，上面寫著「終止國家暴力」、「不要寬恕或忘記」或「法律殺人」。

工會表示，法國各地約有8萬人參加今天的示威活動，巴黎佔了1萬5000人；但內政部估計，全國示威人數為3萬1300人，其中巴黎有9000人。

根據法新社記者，在巴黎，有警察受困在警車內，當局也譴責了遊行期間所發生、「不可接受的暴力行為」。

報導指，數百名身穿黑衣、戴著帽子的示威者脫離主要遊行隊伍，他們砸碎了1間銀行的窗戶，並向1輛卡在車陣中無法離開的警車扔擲物體。

巴黎警方表示，警車遭到鐵棍攻擊，最終鎮暴警察介入，遭攻擊的警車才得以脫身。

警方指出，3名警員受到輕傷。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在社群平台X（前身為Twitter）上寫道，「我們看到仇恨警察的風向」，他也譴責針對警察「不可接受的暴力行為」。

巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）指出，有3人因這起事件被捕。

另據內政部，還有3人在法國其他地方被捕。

內政部 家暴 非裔

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