美加碼資助海地打擊幫派 促安理會授權安全特派團

聯合國安全理事會資料照片。（美聯社）

美國今天公布加碼挹注6500萬美元協助海地警方，並敦促聯合國 安全理事會正式支持在海地部署一支多國安全特派團，協助這個加勒比海國家對抗猖獗的幫派 暴力。

路透報導，國務卿布林肯 （Antony Blinken）在紐約一場因應海地安全情勢的會議中致詞表示，由肯亞領導的這個特派團也許可以於「幾個月內」部署。

布林肯說：「我們真的沒有時間可以浪費了。」

海地去年求援，盼外界協助打擊基本上已占領首都太子港（Port-au-Prince）的暴力黑幫。外交官表示，聯合國安理會最早可能下週針對由美國起草的一項支持多國警察部署的決議案進行表決。

儘管美國沒有提供任何軍隊，布林肯指出，美國總統拜登政府將和美國國會合作，提供1億美元資金，從後勤和財政支援上支持這個多國特派團。

布林肯指出，今天宣布的這項規模6500萬美元援助方案，將以加強海地警方瓦解幫派組織能力為目的。美國也將針對布林肯口中助長暴力的卸任及現任海地官員實施新的簽證禁令。

布林肯表示，華府支持肯亞組建有3部分任務的安全特派團的願景，包括協助海地警方、確保靜態設施和道路安全，並且在長遠觀點上能夠加強執法。

據法新社報導，肯亞已提出派遣1000名安全人員領導這支多國部隊，牙買加、巴哈馬、安地卡及巴布達也已表達參與意願。

在肯亞表態前，沒有國家願意負責這支駐海地部隊，加拿大雖然曾經考慮，但認為此舉風險太高。

根據聯合國統計，今年以來已有超過2400人命喪海地的暴力事件。