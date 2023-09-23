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澳前總理批梅鐸 重創民主分裂美

編譯中心／綜合22日電
媒體富豪梅鐸（右）宣布交棒給長子拉克蘭（左）後，澳洲前總理特恩布爾指情況不會有變，梅鐸依然極具影響力。（路透）
媒體富豪梅鐸（右）宣布交棒給長子拉克蘭（左）後，澳洲前總理特恩布爾指情況不會有變，梅鐸依然極具影響力。（路透）

媒體富豪梅鐸（Rupert Murdoch）宣布交棒給長子拉克蘭（Lachlan Murdoch）後，前澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，這位即將退休的新聞集團（News Corp）和福斯公司（Fox Corp）董事長梅鐸對民主世界造成「重大損害」，也分裂了美國社會，即使他兒子接棒後，情況也不會好轉。

滕博爾表示，儘管梅鐸宣布辭去龐大媒體集團董事長職務，將權力移交給兒子拉克蘭，但預計這位92歲澳洲出生的媒體大亨依舊是「極具影響力」。

他說：「梅鐸對民主世界，特別是美國，造成巨大的損害。」

滕博爾為前澳洲總理，屬保守派自由黨（Liberal Party）。2018年他遭黨內強硬保守派趕下台，黨內這項策反行動獲得梅鐸旗下媒體的支持。

滕博爾表示，福斯新聞（Fox News）造成美國社會憤怒和分裂。他並指稱福斯新聞「蓄意散布謊言」，包括前美國總統川普2020年大選落敗後，所鼓吹的選舉舞弊論。

滕博爾接受公共廣播機構「澳洲廣播公司」（ABC）採訪時表示，梅鐸的媒體以最高分貝「否認全球暖化事實，並推延解決問題的行動」。

滕博爾說，他認識梅鐸和他兒子拉克蘭很久了，「我認為梅鐸一直對權力著迷，他對權力著迷程度就像飛蛾撲火一樣。」

滕博爾表示：「我的印象是，拉克蘭在意識形態上比梅鐸更加保守。我認為（拉克蘭接班後）情況不會有任何好轉，這點是肯定的。」 」 

澳洲前總理滕博爾猛烈抨擊媒體富豪重創世界民主，也分裂了美國社會。（路透）
澳洲前總理滕博爾猛烈抨擊媒體富豪重創世界民主，也分裂了美國社會。（路透）

梅鐸 澳洲 退休

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