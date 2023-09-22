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韋伯太空望遠鏡獲新證 木衛二檢測到二氧化碳 有希望孕育生命

中央社／巴黎21日綜合外電報導
針對韋伯太空望遠鏡所得資料進行的研究表明，在木星天然衛星之一木衛二（Europa）上檢測到的二氧化碳。（Getty Images）
針對韋伯太空望遠鏡所得資料進行的研究表明，在木星天然衛星之一木衛二（Europa）上檢測到的二氧化碳。（Getty Images）

針對韋伯太空望遠鏡所得資料進行的研究表明，在木星天然衛星之一木衛二（Europa）上檢測到的二氧化碳，可能來自其冰殼下的廣闊海洋，這增加了其冰下海洋可能孕育生命的希望。

科學家相信，在木衛二冰層覆蓋的表面下數公里處，存在一片巨大的鹹水海洋，這讓木衛二成為太陽系中存有外星生命的主要候選者。

但要確定這片隱藏的海洋是否具有維持生命所需的化學元素一直都很困難。

組成生命的關鍵元素之一二氧化碳，已在木衛二表面被發現，但是否從其冰下海洋而來，仍是個懸而未決的問題。

為了找到答案，兩個由美國領導的研究小組，利用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）近紅外光譜儀的數據，繪製了木衛二表面的二氧化碳圖，並在期刊「科學」（Science）上發表了各自的研究結果。

第1項研究使用韋伯太空望遠鏡獲得的資料，來研究二氧化碳是否可能來自海洋以外的地方。

康乃爾大學（Cornell University）行星科學家、該研究的主要作者川波（Samantha Trumbo）告訴法新社，他們的結論是二氧化碳「來自木衛二的內部，可能是冰下海洋」。

但研究人員無法排除二氧化碳來自木衛二內部岩石狀碳酸鹽礦物的可能性，那些碳酸鹽礦物在光滲下可能會分解成二氧化碳。

第2項研究使用同樣的韋伯太空望遠鏡資料，也顯示「二氧化碳來自木衛二內部」。

韋伯太空望遠鏡 檢測

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