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教師接連輕生 南韓修法避免管教被誣告虐童

編譯中心／綜合21日電
南韓民眾日前在小學內悼念輕生的教師。（路透）
南韓民眾日前在小學內悼念輕生的教師。（路透）

南韓一名年輕教師今年7月初在學校輕生後，類似案例不斷爆出，教師權力低落問題開始受到社會關注，國會也因此火速在21日表決通過相關四部法規修正案。

中央社報導，南韓國會21日在全體會議中，表決通過「教師地位提升與教育活動保護特別法」、「初中等教育法」、「幼兒教育法」與「教育基本法」等四部法規修正案，避免教師面臨「虐童誣告」，其中最受關注的是在「初中等教育法」明文規定，不得將教師的正當生活指導視為兒童福祉法第17條規定的身體、心理虐待行為。

同時，修正案中也新增規定，學生監護人不得侵害教師人權，校長必須為學校收到的舉報內容負責等。部分條文將在公布後立即生效，教育部也規畫盡快施行剩餘條文。

今年7月在學校教室輕生的小學教師，生前因學生用鉛筆畫傷同學頭部，不斷接到家長投訴，也常在深夜接到家長打私人電話聯絡老師，最終不堪壓力選擇結束生命。而這在南韓並非特例，早在這事件爆發前，教師團體就不斷要求立法保護教師人權，讓教師能避免在管教學生時面臨「虐童誣告」的風險。

這次教育基本法修正案中也新增規定，即使教師遭控「虐童」，在沒有正當理由的狀況下，不得任意解除教師職務，並明文規定家長有義務協助學校進行正當生活指導。

這次修法無疑為飽受恐龍家長投訴打壓的南韓教育界帶來一線曙光，但推行後實際要讓教育現場恢復正常，甚至解決家長與教師間的糾紛，可能還需花費相當時間與努力。

教育部 南韓 恐龍

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