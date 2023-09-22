菲機場安檢員遭控偷300美元 竟企圖吞鈔滅證

菲律賓機場一個女性安檢員遭指控偷旅客300美元，情急之下試圖吞鈔票滅證。（視頻截圖）

菲律賓馬尼拉國際機場一名安檢員涉嫌竊取中國旅客300美元，還試圖吞下鈔票滅證。菲國交通部長指示，對涉案者處以「最嚴厲懲罰」以嚇阻類似事件一再發生。

馬尼拉國際機場2月傳出安檢員偷走泰籍旅客2萬日圓（約135.5美元），3月又有安檢員遭控竊取中國旅客的智慧手表。這次事件是今年以來馬尼拉國際機場第3起類似事件，使菲律賓國家門戶形象再度蒙羞。

菲律賓新聞社（PNA）和有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，一名蔡姓離境旅客8日在馬尼拉國際機場遺失300美元。機場主管察看監視器畫面發現，安檢員莫拉多斯（Irency Morados）當時左手握住某物，把它藏在腰部後轉身走開。

蔡姓旅客隨後發現錢包被打開，現金不翼而飛。

報導說，儘管莫拉多斯努力吞下鈔票，同事還遞了一瓶水給她，但她還是很難把鈔票吞下去。

馬尼拉國際機場管理署表示，此時莫拉多斯的主管德魯納（Abraham de Luna）過來，「似乎在跟她溝通」，因為莫拉多斯顯然為湮滅證據，「在努力吞下美元鈔票時幾乎被噎住了」。雖然莫拉多斯否認偷竊，但她和主管都已被停職查辦，機場通行證也被吊銷。

菲國交通部發表聲明說，部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）表示，「對那些被判定有罪者處以最嚴厲懲罰」，以展現交通部鏟除馬尼拉國際機場和附屬機關不肖員工的決心。