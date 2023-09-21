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宮崎駿兒子拒絕繼承 吉卜力工作室將成為日本電視台子公司

編譯林奇賢／綜合外電
知名動畫電影導演宮崎駿。（美聯社）
知名動畫電影導演宮崎駿。（美聯社）

吉卜力工作室經營權出現重大變化，選擇「嫁」給有多年合作情誼的日本電視台（NTV），成為NTV的子公司。

共同社報導，日本電視台計劃於10月6日以未公開的價格，取得吉卜力工作室42.3%的投票權，成為該工作室的大股東，協助管理這個工作室。日本電視台表示，目標是鞏固兩者的長期合作關係，像是從1985年的《風之谷》開始，就播映許多吉卜力的動畫電影。

鑒於吉卜力董事成員宮崎駿已82歲、社長鈴木敏夫也已75歲，吉卜力一直考慮該由誰接手營運，宮崎駿長子宮崎吾朗的名字曾多次被提及，是潛在候選人。

但宮崎吾朗卻拒絕了，吉卜力和日本電視台的聲明引用宮崎吾朗的原話是：「這對我來說實在是太大的負擔，最好交給別人。」

因此，如今將由日本電視台的福田博之繼任吉卜力工作室社長，鈴木敏夫則轉任董事長。

鈴木敏夫在記者會上說：「管理（一家公司）很難。我們希望專注於製作。」

福田博之則說：「我知道（工作室）的人期待有一些新東西，所以我想幫助實現。」

除了在電視上播放宮崎駿電影外，日本電視台還投資了宮崎駿的電影製作，從1989年上映的《魔女宅急便》開始就這麼做。日本電視台還幫助在東京西部設立了吉卜力美術館，於2001年開幕。

日本 投票 投資

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