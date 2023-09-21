被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

一位8月到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。（照片翻攝：AsiaOne / Junko Shinba）

一位8月到新加坡觀光 的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元（約688美元），不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。

AsiaOne與馬來西亞東方日報報導，這起事件發生在8月19日，當事人榛葉純子（音）宣稱，她跟家人與朋友一行人剛剛結束觀光行程，碰巧經過樂天海鮮克拉碼頭分店，就決定入內用餐。當他們點餐時，服務生極力推薦一種定價30新加坡元的螃蟹，卻「沒有解釋他們是按100公克計價」。

榛葉純子出示的收據顯示，他們選了「阿拉斯加螃蟹」烹飪成辣椒螃蟹。根據樂天海鮮母公司「樂天餐飲集團」代表事後的說明，阿拉斯加帝王蟹是全世界最大的食用蟹之一，重量可達2至5公斤之間，每一百克要價26.8新加坡元（約19.6美元）。

從榛葉純子的收據可見到帳單總金額為1322.37新加坡元（約969.9美元），光阿拉斯加螃蟹就要938新加坡元。至於一行人點的其他餐點，單項都不到20新加坡元。

榛葉純子說，當他們知道4個大人一頓晚飯要花那麼多錢，大家「都變得目瞪口呆」，又稱餐廳在螃蟹烹飪之前沒有告知總重量，「我們都沒有被告知整隻螃蟹只會為我們烹飪，因為一些其他的餐廳只會煮部分螃蟹。三個滿是螃蟹的盤子跟許多其他菜餚，我們沒辦法全部吃完」。

榛葉純子看到帳單感到大吃一驚，就要服務生叫警察。當警察前來調解時，餐廳工作人員出示另一張點了類似菜餚的收據以證明沒有超收費用，經理最終提出107.4新加坡元（約78.7美元）折扣，由她的朋友刷信用卡 付帳。

榛葉純子表示，她聯繫了新加坡旅遊局，該局則將此事提請新加坡消費者協會注意。但樂天餐飲集團20日發布聲明，稱該公司「對這團消費者提出的不準確說法深感不安」，並指他們似乎意在不同平台抹黑餐廳與工作人員的聲譽。

樂天餐飲集團表示，餐廳工作人員曾兩度跟這群消費者溝通阿拉斯加帝王蟹價格，也有告知總重量為3.5公斤。為了防止誤會，還專程把整隻螃蟹端過來，「可見到客人在拍照，甚至跟活的阿拉斯加帝王蟹自拍」，並指他們選中了阿拉斯加螃蟹。餐廳提供的監視器畫面也顯示，一名員工當時將整隻螃蟹帶到5名顧客面前，紛紛掏出手機起身朝著螃蟹拍照。

樂天餐飲集團指出，這群顧客最初要求用2種方式烹飪，但餐廳用了3種方式，沒有額外收錢，也就解釋了為什麼端上三盤螃蟹。聲明稱一行人把點的大部分菜餚吃完，甚至跟經理說很美味，卻在飯後拒絕結帳，因此警方參與了調解，「其中一位顧客提到他沒有足夠的錢，詢問可以提供什麼樣的幫助。經理出於善意而提了107.4新加坡元折扣，相當400公克的活阿拉斯加蟹」。