我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

全球債務總額創新高 過去十年增加「驚人的」100兆美元

編譯簡國帆／綜合外電
最新數據顯示，全球債務今年上半年創歷史紀錄。（美聯社）
最新數據顯示，全球債務今年上半年創歷史紀錄。（美聯社）

最新數據顯示，全球債務今年上半年創歷史紀錄，占經濟產值比率也在下滑兩年後恢復攀升。

國際金融協會（IIF）19日發布報告指出，全球包含政府、企業及家庭的債務總額上半年增加10兆美元，達到創紀錄的307兆美元，突破去年初的之前高點，過去十年更累計增加「驚人的」100兆美元。

上半年超過80%的新增債務，都來自成熟市場，以美國、日本、英國及法國增加最多。

過去兩年因通膨而下滑的全球債務占國內生產毛額（GDP）比率，截至6月升高到336%， 比今年初增加2個百分點，但仍低於新冠疫情期間的約360%高峰。

全球債務增加，主要是多數國家升息提高了舉債成本，同時資助綠能轉型也但帶給政府擴大支出的壓力。IIF預估，到今年底時，全球債務占GDP比率將升高到337%，報告主要作者提弗蒂克說，「我們的憂慮是各國將必須配置愈來愈多資金到利息」支出，「將對各國的資金成本和債務發展造成長期影響」。

IIF尤其關切新興市場本幣債券的利息支出增加，現在已占新興市場總利息支出超過80%，並警告隨著更多國家被迫債務重整，高水準國內債務將易受衝擊，因為國際貨幣基金（IMF）的債務重整計畫較偏向外部債權人，「更令人憂心的是，全球金融結構對於管理國內債市緊張所伴隨風險的整備度不足」。

不過，這份報告也有一個亮點：上半年家庭債務占先進經濟體GDP的比率降至20年來最低，「若成熟市場的通膨壓力持續存在，家庭資產負債表的健全度，特別是美國，有望提供進一步升息時的緩衝」。

新興市場 升息 綠能

上一則

誰殺了錫克教領袖？加、印互逐外交官

下一則

喜事變調 澳洲新人辦300人婚宴 逾70賓客集體食物中毒

延伸閱讀

Fed升不升息 3問題成隱憂

Fed升不升息 3問題成隱憂
失落30年？林毅夫提關鍵因素 強調中國經濟不會日本化

失落30年？林毅夫提關鍵因素 強調中國經濟不會日本化
什麼樣的國家一年GDP可成長38%？

什麼樣的國家一年GDP可成長38%？
台灣基本工資連8漲 月薪2.747萬元 蔡「3萬」承諾跳票

台灣基本工資連8漲 月薪2.747萬元 蔡「3萬」承諾跳票

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
圖為普亭帶領金正恩參觀東方太空發射場。(美聯社)

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

2023-09-13 22:08
北京間諜與干預活動近日成英國熱門話題。圖為北京的英國大使館。(美聯社)

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

2023-09-19 09:52
澳洲計算出用小型核能反應爐全面取代火力發電廠的代價驚人。(美聯社)

用小型核電廠全面取代火力發電？澳洲算出代價太驚人

2023-09-18 01:26
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。示意圖。(美聯社)

最不想生在南韓…他列11點原因 網驚：亞洲3國都中槍

2023-09-14 13:40

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現