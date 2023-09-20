全球債務總額創新高 過去十年增加「驚人的」100兆美元

最新數據顯示，全球債務今年上半年創歷史紀錄。（美聯社）

最新數據顯示，全球債務今年上半年創歷史紀錄，占經濟產值比率也在下滑兩年後恢復攀升。

國際金融協會（IIF）19日發布報告指出，全球包含政府、企業及家庭的債務總額上半年增加10兆美元，達到創紀錄的307兆美元，突破去年初的之前高點，過去十年更累計增加「驚人的」100兆美元。

上半年超過80%的新增債務，都來自成熟市場，以美國、日本、英國及法國增加最多。

過去兩年因通膨而下滑的全球債務占國內生產毛額（GDP）比率，截至6月升高到336%， 比今年初增加2個百分點，但仍低於新冠疫情期間的約360%高峰。

全球債務增加，主要是多數國家升息 提高了舉債成本，同時資助綠能 轉型也但帶給政府擴大支出的壓力。IIF預估，到今年底時，全球債務占GDP比率將升高到337%，報告主要作者提弗蒂克說，「我們的憂慮是各國將必須配置愈來愈多資金到利息」支出，「將對各國的資金成本和債務發展造成長期影響」。

IIF尤其關切新興市場 本幣債券的利息支出增加，現在已占新興市場總利息支出超過80%，並警告隨著更多國家被迫債務重整，高水準國內債務將易受衝擊，因為國際貨幣基金（IMF）的債務重整計畫較偏向外部債權人，「更令人憂心的是，全球金融結構對於管理國內債市緊張所伴隨風險的整備度不足」。

不過，這份報告也有一個亮點：上半年家庭債務占先進經濟體GDP的比率降至20年來最低，「若成熟市場的通膨壓力持續存在，家庭資產負債表的健全度，特別是美國，有望提供進一步升息時的緩衝」。