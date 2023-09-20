孟買貧民窟公主 微笑迷人躍身模特 擁逾36萬粉絲

今年3月，印度精品美妝品牌Forest Essentials選中現年15歲的瑪莉莎，擔任以印度年輕女性為客群的Yuvati系列代言人。（取材自Instagram）

3年前，一名好奇的美國遊客漫步到印度 孟買的濱海貧民窟，並遇到一個笑容可掬的小女孩瑪莉莎。當時，這個女孩還不知道，這次邂逅將徹底改變她的人生軌跡；今年3月，印度精品美妝品牌Forest Essentials選中瑪莉莎，擔任以印度年輕女性為客群的Yuvati系列代言人。

在此之前，她登上柯夢波丹印度版（Cosmopolitan India）雜誌的封面。封面上的標語是「勇氣！勇氣！勇氣！」

中央社報導，瑪莉莎（Maleesha Kharwa）現年15歲，身材依然嬌小，臉上帶著迷人的微笑。她的家人在堆滿垃圾的海邊擁有一間小屋，但他們現在也在附近租了一間小套房，終於有自來水和自己的廁所可用。

她的故事被拿來與同樣以孟買為背景的奧斯卡 獲獎影片「貧民百萬富翁」（Slumdog Millionaire）相比；她的際遇也反映出印度逐漸改變的社會觀點。過去，廣告、流行文化和寶萊塢電影都將白皙皮膚視為美麗的象徵。

這一切都要追溯至2020年，美國演員兼編舞家羅伯霍夫曼（Robert Hoffman）在Instagram和YouTube 上發布了他與瑪莉莎及她家人共度時光的影片。事實上，瑪莉莎很小就失去了母親，父親則必須一邊撫養2個孩子，一邊辛苦工作。

羅伯霍夫曼深知網路的力量，於是幫助瑪莉莎在群眾募資平台「資助我」（Go Fund Me）創設網頁，分享她的生活並為她募資。從那時開始，瑪莉莎就成為一名網紅，並在部分貼文中使用「#貧民窟公主」的標籤。根據最新統計，她的Instagram帳號擁有36萬7000名粉絲，並且還在不斷增加中。

瑪莉莎希望上述那些成就可以成為其職業模特兒或舞者生涯的跳板，不過她打算先專注完成學業。