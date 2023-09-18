官員證實美國與伊朗換囚 稱拜登已赦免5人

獲伊朗釋放的美國公民納馬濟(左二)與塔赫巴茲(右一)抵達杜哈國際機場。(Getty Images)

美東時間11:08 AM更新

美國官員今天證實美國與伊朗 換囚，表示拜登總統已赦免5名伊朗人，這5人因為非暴力犯罪而身陷大牢，或是等候審判中，另有7名美國公民 正在一架離開伊朗的卡達班機上。

法新社報導，獲釋美國公民有3人之前已公布姓名，分別為納馬濟（Siamak Namazi）、塔赫巴茲（Morad Tahbaz）、沙吉（Emad Sharqi），另外兩人希望保持匿名。

獲伊朗釋放的美國公民搭機抵達杜哈國際機場。(Getty Images)

納馬濟的母親與沙吉的妻子也在班機上，這兩人都是美國公民，之前被禁止離開伊朗，但她們並未入獄。

上述人士全都有伊朗裔背景，且都被伊朗視為公民。伊朗不承認雙重國籍。

這名美國官員還說，拜登也對伊朗情報部與前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）祭出新制裁。

制裁理由為欺騙前聯邦調查局（FBI）探員李文森（Bob Levinson）失蹤一事。李文森在伊朗離奇失蹤後，被假定已經死亡。

一名美國高官匿名表示：「美國永遠不會放棄李文森案。我們要求伊朗政權完整說明李文森發生了什麼事。」

李文森因為中央情報局（CIA）的任務前往伊朗基希島（Kish Island）。伊朗並未承認逮捕李文森。

影片來源：YouTube NBC News

美東時間08:54 AM

一名消息人士指稱，伊朗與美國這兩大宿敵已獲通知，遭到凍結的60億美元伊朗資金已轉移到在卡達的帳戶，為此兩國今天啟動精心安排的換囚行動，各自換回5名被拘留者。

被伊朗釋放的美國人在德黑蘭登機，準備飛往卡達。(路透)

路透報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表示，那些在韓國被凍結的資金今天將回歸伊朗所擁有，因此由卡達在多月談判中斡旋達成的換囚協議可以繼續進行。美國則未立即對此發表公開評論。

上述消息人士告訴路透：「卡達已通知雙方，60億美元資金已全數從瑞士轉移到在卡達的銀行帳戶。」

這名消息人士指稱：「一架卡達飛機在伊朗待命，準備今天早上將5名即將獲釋的美國公民及2名親屬載至杜哈。」

根據這項協議，預計5名擁有雙國籍的美國人將離開德黑蘭，並且前往卡達首都杜哈，接著從當地搭機至美國。