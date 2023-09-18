伊朗頭巾示威周年 道德警察回歸 女拒戴頭巾男化妝

悼念引發頭巾示威的庫德族女子艾米尼逝世一周年，法國巴黎16日有民眾在市政廳外示威抗議伊朗政府。（Getty Images）

觸發「頭巾示威」的伊朗 22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）遭道德警察拘留且離奇死亡一周年，政府16日這天在全國派遣安全部隊嚴防示威，但人權組織及CNN報導，首都德黑蘭及全國多處16日仍有示威，安全部隊在庫德族地區開槍鎮壓。

伊朗官方媒體報導，艾米尼的父親在前往庫德斯坦省一個公墓為女兒掃墓時遭人刺殺，但該國安全部隊成功阻止。不過前一天才有人權團體指出，安全部隊一度拘留「軟禁」艾米尼的父親，威脅他不要紀念女兒的忌日後，將他送回家中。

艾米尼2022年9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭道德警察帶走，拘留期間昏迷送院，16日不治身亡。

警方聲稱她死於心臟病 ，但包括她的遺屬在內，部分伊朗人認為她是被打死。這引爆全國性的「頭巾示威」與警民暴力衝突，多人死傷。示威亦蔓延到海外。一年後的今天，英美加法等國都有示威者上街聲援。

在伊朗政府強力鎮壓下，示威逐漸平息，但社會各界對於頭巾規定的爭議依然存在。在伊朗法律和宗教教義的規定下，穆斯林婦女仍必須戴上頭巾，但國內許多女性仍選擇改變穿著方式，放棄頭巾。

伊朗表明這一規定不會改變。政府認為，有關抗議行動是受外國勢力煽動與支持，而對於有關頭巾的規定，政府形容是「伊斯蘭共和國的原則之一」。

伊朗女子不正確佩戴頭巾有可能被道德警察告誡或拘捕。圖為出現在伊朗德黑蘭的大街上的警察。（路透）

艾米尼逝世後，道德警察有一段時間沒有出現在街頭，不過隨著抗議活動漸趨平息，道德警察重返街頭，還安裝CCTV識別並懲罰不戴頭巾的女性。

另外，伊朗女性以新方式對抗政權。20歲修讀音樂的女生多尼婭（Donya）是眾多拒絕在公共場合戴頭巾者之一，她在加密社交平台接受BBC訪問時說，仍不敢置信自己現竟有如此大勇氣。多尼婭說每次走過道德警察身旁都怕得要死，但仍會昂首而行，裝作看不到他們。她稱現在出門會穿自己喜歡的衣服，但不會穿短褲，包包裡會帶著頭巾以防萬一。