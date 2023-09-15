支持作為醫療使用 泰國總理賽塔：不支持大麻作為娛樂用途

泰國新任總理賽塔。（歐新社）

泰國 新任總理賽塔（Srettha Thavisin）今天公開反對娛樂用大麻，但他說自己的政府會繼續支持大麻作為醫療用途的政策。

泰國去年6月成為首個大麻合法化 的東南亞 國家，但政策實施幾天後，就傳出多人因為使用大麻而送醫，公共衛生部緊急頒布一系列行政命令，規定大麻不能賣給20歲以下的青少年和孕婦。

賽塔接受泰國新聞網站The Standard採訪時表示：「大麻政策將是醫療用大麻。至於娛樂用途，我不同意。」

賽塔所屬「為泰黨」（Pheu Thai）主導的11個政黨聯合政府8月上路，為泰黨在這個聯合政府的最大合作夥伴「泰自豪黨」（Bhumjaithai）於上屆政府執政期間成功推動大麻合法化。但兩黨都表示只支持醫療用途。

路透社報導，泰國的大麻產業規模預計會於未來幾年達到12億美元，數以千計的相關商家在旅遊熱點紛紛湧現。

賽塔說道：「藥物濫用是這個國家尚未解決的大問題…大麻必須作為醫療用途。」

由於東南亞第2大經濟體泰國的經濟復甦緩慢，兼任財政部長的賽塔本週稍早公布目標在於刺激消費和支出的經濟政策。

賽塔表示：「這是一項針對性政策，國內消費將大幅增加。」這即是他的標誌性政策，向年滿16歲的泰國民眾發放價值1萬泰銖（約280.2美元）電子錢包。