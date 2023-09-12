徒手挖掘倖存者：摩洛哥2862死強震 孤立無援的絕望災民

9月10日，在摩洛哥震中附近的艾米茲米茲村，一名女子掩面哭泣。(新華社)

「自從地震 發生以來，我們誰也沒睡過...。」摩洛哥震災確截至11日，強震已致2862人死亡，2562人受傷。，無數失去家園的災民在餘震中度過露宿街頭的第三個晚上。摩洛哥自9月8日深夜發生規模6.8強震，震央位在亞特拉斯 山（Atlas Mountains）地區，為深度僅18.5公里的淺層地震，當地村莊幾乎被夷為平地，包括被列為世界遺產的古城馬拉喀什（Marrakech）同樣災損嚴重，而因災區地處偏遠、落石阻斷道路，救難隊難以抵達而錯過黃金搶救時間，加之餘震不斷，死傷情形不斷加重，當地許多災民只能自行徒手挖掘倖存者，目前摩洛哥國王穆罕默德六世已宣布舉國哀悼三天。

摩洛哥當地時間9月8日晚間11點11分發生芮氏規模6.8強震，地震災區位於亞特拉斯山脈山區，當地大部分民宅是以泥磚建造堆砌，因此無數房屋不耐強震而倒塌、許多村莊被夷為平地，有災民被困倒塌的廢墟之中；而該地地處偏遠加上地形崎嶇、村莊和村莊之間相隔遙遠，妨礙救災隊進入救援，逃出廢墟的災區民眾迄今已連續第三個晚上露宿街頭。

9月11日在摩洛哥馬拉喀什南部的穆萊村拍攝的遭地震損毀的房屋。(新華社)

受災區域包括聯合國 教科文組織列為世界遺產、吸引無數外國觀光客前來的馬拉喀什（Marrakech）古城——地震震央位於豪茲省（Al Haouz）亞特拉斯山區的伊格姆鎮（Ighil），距離馬拉喀什約72公里遠，古城部分房屋倒塌、許多地震災民不得不在古城主廣場露宿過夜；9月8日之後餘震仍不斷侵襲災區，除6.8強震發生後僅19 分鐘，災區又遭遇4.9餘震外，10日、11日仍接連發生規模3.9與4.5的餘震；餘震頻頻加上救災困難，死傷人數不斷增加。

根據摩洛哥內政部公布數據，至9月11日，強震已致2862人死亡，2562人受傷；聯合國推算該場震災影響人數多達30萬人，而依據不容樂觀的現場情況，死傷人數仍可能持續上升。

摩洛哥依然在與時間賽跑，除該國緊急部門仍在設法為災區提供物資外，逃出的災區居民也持續在救援工具欠缺、外界援助進不來的情況下，以徒手或是鏟子挖掘來搜尋倖存者——而在挖開倒塌廢墟的同時，災民也以同樣的方式為罹難者挖墳墓。

例如在震災進乎全毀的塔菲格特村（Tafeghaghte），72歲的災民班漢納（Omar Benhanna）已開始埋葬自己於地震中喪生的親人，他向《BBC》表示：

「我的三個孫子和他們的母親都死了，他們都還在廢墟之下，前不久我們還待在一起...」

一名來自災區姆蘇那村（Msouna）、名叫哈基瑪（Hakima）的婦女則指出，是鄰居將她從倒塌的房屋中救出，還未有任何外界援助抵達姆蘇那和鄰近村莊，她說：「我的家人失去家園、失去財產，他們一無所有了...人們在挨餓，孩子們要水喝，他們都需要幫助。」

9月10日在摩洛哥震中附近的艾米茲米茲村拍攝的遭地震損毀的房屋。(新華社)

災區的山谷小鎮阿米茲米茲（Amizmiz），當地醫院不斷湧入傷患，有匿名醫院人員表示9月9日當日有約100具遺體被運來，他說：

「我哭了，因為死了很多人，尤其是幼童...自從地震發生以來，我就沒有睡過，我們誰也沒睡過。」

此次強震是摩洛哥自1960年代以來最嚴重的一次地震，地震影響範圍最遠至摩洛哥北部海岸；摩洛哥國王穆罕默德六世以下令自9月10日開始，舉國哀悼三日，全摩洛哥各地降旗、清真寺於10日為罹難者舉行祈禱。

在災民等待救援、包括美國、法國等多個國家也提出援助請求的同時，摩洛哥官方於9月10日表示目前僅接受來自4個國家的國際援助，分別為：西班牙、卡達、英國和阿拉伯聯合大公國，且摩洛哥當局並無像同樣在2023年遭遇嚴重震災的土耳其一樣，在災後受小時內便向國際社會發出求援。

9月11日，救援人員在摩洛哥馬拉喀什附近村莊的地震廢墟上搜救。(新華社)

儘管如此，摩洛哥軍隊與來自上述四國的國際救援隊仍乘坐卡車、直升機設法進入災區，王室部署民防部隊、以及下令增加血庫、水、糧食、帳篷、毯子等救援物資庫存以救助災民，然而災區的偏遠、加上巨大落石阻隔本就維護不善的山路，部分受災最嚴重的地區在震後數個小時內，都無法有救援隊抵達，因而有許多傷者錯過了黃金救援時間。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）向《路透》指出，未來兩到三天「對於尋找被困在廢墟下的倖存者至關重要」。

各國仍紛紛表示願提供協助；聯合國指出其在摩洛哥有一個負責協調國際支援的小組，有總共約3,500人在聯合國註冊、組成100支小隊等待部署到摩洛哥，而在德國有也一支由50多人組成的救援隊在科隆–波昂機場等待前往摩洛哥，但該支小隊最終仍未能前往摩洛哥。

9月10日，在摩洛哥震中附近的艾米茲米茲村，救援人員在搜救工作中搬運一名遇難者的遺體。(新華社)

捷克也表示一旦摩洛哥政府發出正式求援，就會派出70名搜救隊員、目前已預備3架軍用飛機等待載運救援隊前往摩洛哥；與摩洛哥歷史淵深甚深的法國，則已確認有4名法國公民於地震中喪生，法國當局表示「已準備好」提供援助，但仍在等待摩洛哥的正式請求，而法國當地也正在發動募捐，目前籌集到超過200萬歐元的善款。

美國同樣表示已準備好部署搜救隊，及等待合適時機給出金援。

而獲准前往摩洛哥提供救援的西班牙，該國緊急軍事部隊指出已有一支救援隊抵達馬拉喀什，正在前往更偏遠地區。

根據美國地質調查局自1900年以來的記錄，9月8日強震是120餘年來摩洛哥遭遇的最強地震，不過死傷程度最嚴重的是1960年大西洋沿海城市阿加迪爾（Agadir）發生5.8地震，造成超過1萬2,000人死亡；阿加迪爾震災讓摩洛哥修改建築法規、要求加強結構，然而在此次發生地震的偏遠農村地區，當地的泥造房屋仍無法承受如此劇烈震動。