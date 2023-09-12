震撼日本棋壇 最強14歲女棋士明年轉籍南韓

日本圍棋界最年輕頭銜擁有者、14歲的仲邑堇申請移籍南韓棋院。（圖：取自日本棋院官網）

日本 圍棋界最年輕頭銜擁有者、14歲的仲邑堇申請移籍南韓 棋院。日本棋院表示，這是該院首次有日籍棋士轉籍至國外。據了解，目前仲邑菫正在向南韓棋院申請棋士登錄，若通過，明年3月起將開始在南韓下棋。

2019年，年僅10歲的仲邑堇入段，成為史上最年輕的職業棋士。剛滿12歲升上二段、也創最快紀錄，現在她是三段。她申請以客座棋士的身分進南韓棋院，通過的話，明年3月起就會在韓國參加職業賽。

仲邑堇8歲的時候，在南韓受訓兩年，師承九段的韓鍾振（Han,Jong-jin）。回到日本以後，破格順利轉職業。她的父親仲邑信也是九段棋士。今年2月她以13歲又11個月的年紀，獲「女流棋聖」頭銜，為史上最年輕。也是第一個奪冠的國中生。

近年日本圍棋走下坡，南韓、中國的棋士最強。本次為日本棋院的日本人棋士首度移籍海外，日本棋院理事長小林覺表示，能體會她想在競爭更激烈的環境比賽，「我們會在背後大力支持」；小林覺說，雖然也有人對新世代棋士的移籍感到遺憾，但我們認為，仲邑菫將被日韓粉絲接受。

明年她還有機會衛冕日本女流棋聖，3月以後就不能在日本出賽。