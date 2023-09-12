我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

震撼日本棋壇 最強14歲女棋士明年轉籍南韓

編譯中心／綜合11日電
日本圍棋界最年輕頭銜擁有者、14歲的仲邑堇申請移籍南韓棋院。（圖：取自日本棋院官網）
日本圍棋界最年輕頭銜擁有者、14歲的仲邑堇申請移籍南韓棋院。（圖：取自日本棋院官網）

日本圍棋界最年輕頭銜擁有者、14歲的仲邑堇申請移籍南韓棋院。日本棋院表示，這是該院首次有日籍棋士轉籍至國外。據了解，目前仲邑菫正在向南韓棋院申請棋士登錄，若通過，明年3月起將開始在南韓下棋。

2019年，年僅10歲的仲邑堇入段，成為史上最年輕的職業棋士。剛滿12歲升上二段、也創最快紀錄，現在她是三段。她申請以客座棋士的身分進南韓棋院，通過的話，明年3月起就會在韓國參加職業賽。

仲邑堇8歲的時候，在南韓受訓兩年，師承九段的韓鍾振（Han,Jong-jin）。回到日本以後，破格順利轉職業。她的父親仲邑信也是九段棋士。今年2月她以13歲又11個月的年紀，獲「女流棋聖」頭銜，為史上最年輕。也是第一個奪冠的國中生。

近年日本圍棋走下坡，南韓、中國的棋士最強。本次為日本棋院的日本人棋士首度移籍海外，日本棋院理事長小林覺表示，能體會她想在競爭更激烈的環境比賽，「我們會在背後大力支持」；小林覺說，雖然也有人對新世代棋士的移籍感到遺憾，但我們認為，仲邑菫將被日韓粉絲接受。

明年她還有機會衛冕日本女流棋聖，3月以後就不能在日本出賽。

日本 南韓

上一則

記錄在非洲2次墜機傷勢 海明威催帳信拍出23萬

下一則

日本核汙水排海首輪結束 今年還有3波

延伸閱讀

日本兩棲部隊首度參與美印軍演 演練奪回島嶼

日本兩棲部隊首度參與美印軍演 演練奪回島嶼
華為Mate 60 Pro+出現SK海力士記憶體 韓廠憂美緊縮管制

華為Mate 60 Pro+出現SK海力士記憶體 韓廠憂美緊縮管制
提高工廠產能出問題 LG高層突脫口罵波蘭員工不如南韓員工「勤奮」

提高工廠產能出問題 LG高層突脫口罵波蘭員工不如南韓員工「勤奮」
日本圍棋最強14歲女棋士 明年轉籍南韓棋院

日本圍棋最強14歲女棋士 明年轉籍南韓棋院

熱門新聞

中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
摩洛哥馬拉喀什市西南方昨晚發生規模6.8強震，內政部最新數據顯示，死亡數增至1037人。。（美聯社）

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

2023-09-09 13:29
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）

北京反對美國主辦2026年G20會議 雖然很難翻盤

2023-09-09 09:39
除了普亭，金正恩也遭爆早已身亡，且擁有12個分身。（路透）

不只普亭 金正恩也遭爆早已身亡 專家：有12個分身

2023-09-07 12:12

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬