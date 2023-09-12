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摩洛哥強震近2700死 王宮周邊仍有不少遊客

編譯中心／綜合11日電
摩洛哥當地災民帶著僅有的家當，逃離已成廢墟的家園。（美聯社）
摩洛哥當地災民帶著僅有的家當，逃離已成廢墟的家園。（美聯社）

摩洛哥8日晚間發生規模6.8強震，國營電視台11報導報導強震傷亡已增至2681人喪命、2501人受傷，由於災區偏遠，增加救援難度，死傷人數恐繼續攀升。軍方救難人員並指出，當地傳統建築物降低尋獲生還者的機率。

摩洛哥境內的高阿特拉斯山脈（High Atlas Mountains）於8日深夜發生規模6.8強震，震央位在馬拉喀什市（Marrakech）西南方72公里處，來自西班牙、英國和卡達等國的搜救隊已經加入救難作業，其他包括阿拉伯聯合大公國、法國等國家也已表達協助意願。

路透報導，有救難人員警告，高阿特拉斯山脈隨處可見用泥磚、石頭和木材等傳統建材造的民房，這降低了找到生還者的機會，「大部分的牆壁和天花板倒塌垮落後都變成碎磚爛瓦，把屋內的人都埋了，沒有存留空氣的空間。」

然而，因為強震發生區域大多位於難以抵達的地區，摩洛哥當局尚未公布有關失蹤人數的估計數據。

位於馬拉喀什南方約40公里的小鎮因等不到救難人力，居民只能徒手將罹難者從瓦礫堆中挖出，有居民說，有些受困者等不到救援而喪命；距馬拉喀什60公里的村落塔菲加特（Tafeghaghte）幾乎遭摧毀，救援人員在瓦礫堆中搜尋生還者和罹難者遺體。

這起強震不但奪走數千人命，許多歷史遺跡也遭破壞，一座12世紀興建的清真寺在地震中倒塌，被列為世界遺跡的馬拉喀什古城也受創嚴重。

摩洛哥經濟支柱之一為旅遊業，旅遊名城馬拉喀什在強震中遭受重創，讓人憂心當地觀光會在疫情之後再受打擊，但據明報報導，災後仍有部分旅客留在當地繼續行程，當地名勝之一、巴伊亞王宮（Bahia Palace）在地震中受損後關閉，但周邊仍可見不少遊客。

一名在導遊帶領下參觀馬拉喀什的德國遊客表明「不會讓地震打亂計畫」，指未收到任何重大風險的警告；另一名遊客則承認仍在猶豫應否離境，稱留下來是對支持摩洛哥人作一點貢獻。

摩洛哥強震罹難者家屬傷心欲絕。（美聯社）
摩洛哥強震罹難者家屬傷心欲絕。（美聯社）

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