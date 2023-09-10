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摩洛哥強震後求援 西班牙派應急部隊86人救難

中央社／馬德里11日專電

摩洛哥政府強震後求援，西班牙政府10日兌現承諾，派遣2支軍事應急部隊搭乘軍機抵達馬拉喀什市，86名士兵和8隻搜救犬趕赴災區搶救受困廢墟的災民。

西班牙「國家報」（El País）報導，根據摩洛哥內政部最新的統計數據，這場芮氏規模6.8強震造成的死亡人數已升至2122人，超過2400人受傷。

10日凌晨，西班牙外交部長阿爾巴雷斯（José Manuel Albares）接獲摩洛哥外交部長致電請求援助後，即刻聯繫西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）與內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska），啟動緊急救援行動與程序。

10日下午，西班牙派遣2支整備完成的「軍事應急部隊」（Unidad Militar de Emergencias，簡稱UME），包括86名士兵和8隻專業搜救犬、救難裝備與工具，搭乘2架軍機飛往馬拉喀什市（Marrakesh），前進災區與摩洛哥當局合作救災。

西班牙國防部在聲明中表示，使命是「協助鄰國搜索救援這場毀滅性地震中的倖存者」。

西班牙「軍事應急部隊」是西班牙軍隊的一個軍種，2005年為了因應天然災害譬如森林火災、水災、雪災和地震、人為災害及恐怖攻擊等緊急情況而成立，曾派遣到厄瓜多、海地、墨西哥、尼泊爾和最近的土耳其地震災區執行緊急救援任務。

根據路透，摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）在國家電視台發表聲明，感謝西班牙及卡達、英國和阿拉伯聯合大公國等國的援助。

地震 國防部 內政部

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