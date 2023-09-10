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罹難者增至11人…希臘中部洪水氾濫 居民受困訴苦：宛若地獄一般

中央社／希臘卡爾季察9日綜合外電報導
希臘消防員9日在軍方的支援下，於該國中部被洪水圍困的村落，救出數以百計的災民，而暴風雨引發的這次洪災造成的死亡人數已上升至11人。圖為希臘科斯基納斯卡迪察，房屋和農業機械被淹沒在水中。（歐新社）
希臘消防員9日在軍方的支援下，於該國中部被洪水圍困的村落，救出數以百計的災民，而暴風雨引發的這次洪災造成的死亡人數已上升至11人。圖為希臘科斯基納斯卡迪察，房屋和農業機械被淹沒在水中。（歐新社）

希臘消防員今天在軍方的支援下，於該國中部被洪水圍困的村落，救出數以百計的災民，而暴風雨引發的這次洪災造成的死亡人數已上升至11人。

法新社報導，消防隊發言人阿托皮奧斯（Yannis Artopios）今天告訴該國的米加電視台（Mega TV）：「自暴風雨以來，已有超過2850人獲救。」

他說：「卡爾季察（Karditsa）、帕拉馬斯（Palamas ）、特里卡拉（Trikala）附近的村落還有很多人，他們並不是失蹤了，而是被洪水圍困。」

消防隊宣布，一名77歲男子的屍體，在中部皮立翁（Pelion）的灘頭被發現，使得洪水造成的死亡人數累積達到11人。

希臘民防當局今天傍晚表示，另有7人被正式列為失蹤人口，其中包括一對在該國東北部的撒利（Thessaly）地區風景如畫的皮立翁山旅遊的奧地利夫婦。

一名法新社記者表示，帕拉馬斯仍有幾棟房舍受到洪水圍困，救難人員正努力救出受困者。

帕拉馬斯一名54歲的居民帕圖利（Eleni Patouli）說：「這真的宛若地獄一般。」

她告法新社：「我們被困住好幾個小時，沒有何的援助或消息。當緊急疏散的訊息傳到的時候，洪水已在眼前，我們完全沒有辦法逃生。」

東邊幾公里外的城市拉里薩（Larissa）附近，情況也仍舊令人憂心。

洪水 洪災

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