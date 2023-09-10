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引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

編譯高詣軒／即時報導
一架客機準備降落新加坡樟宜機場，示意圖，與新聞事件無關。（Getty Images）
一架客機準備降落新加坡樟宜機場，示意圖，與新聞事件無關。（Getty Images）

新加坡「海峽時報」、馬來西亞「星報」報導，一架中籍「中國國際航空」CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場，所幸引擎火勢撲滅，機組人員和乘客皆平安撤離。

海峽時報指出，該班機於上午11時5分從成都天府國際機場出發，最後約下午4時15分降落於樟宜機場第3跑道。據樟宜機場在社群媒體張貼的資訊，該班機在飛行途中，前貨艙與廁所受煙霧影響。

據報導，社群媒體影片中可見該班機經濟艙內煙霧瀰漫，空服員正在向乘客給予應對指示，畫面中乘客貌似冷靜，身體前傾。

另有影片可看到，乘客從緊急逃生門離開飛機，一邊咳嗽，新加坡民防部隊消防車似乎也抵達現場。

海峽時報引述一名乘客在社群媒體表示，冒煙在飛機下降途中發生，過程約40分鐘，乘客皆用濕毛巾摀住口鼻，呼吸相當吃力。該旅客稱，一度認為將喪命，開始出現人生跑馬燈，所幸迫降後順利離開飛機。

報導稱，中國國航及樟宜機場皆向乘客和機組員提供協助。

新加坡 社群媒體

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