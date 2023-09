引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

新加坡 「海峽時報」、馬來西亞「星報」報導,一架中籍「中國國際航空」CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中,左側引擎著火,緊急降落在新加坡樟宜機場,所幸引擎火勢撲滅,機組人員和乘客皆平安撤離。

